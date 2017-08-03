Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

Чтобы попасть на крыши Петербурга, сегодня уже не обязательно тайно пробираться через парадную на чердак либо карабкаться по трубе. С 3 августа работает первая официальная смотровая площадка на крыше. Туристы и жители города могут посмотреть на панораму Петербурга с дома 1913 года постройки на Лиговском, 65. Крышу отреставрировали, проложили по ней дорожки и огородили их поручнями.

Если вам хочется еще больше комфорта и романтики крыш, в Северной столице за последние несколько лет сложилась целая «крышная» ресторанная традиция. В ресторанах на крышах вы насладитесь не только хлебом экзотическими блюдами, но и зрелищными видами. И, конечно, незаменимый в эпоху Instagram бонус - потрясающие красивые фотографии.

Портал «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять самых популярных и часто посещаемых ресторанов, с террасы которых открывается невероятный вид на исторический центр города на Неве – Исаакий, Казанский собор, Петропавловская крепость и многое другое.

Фото: Instagram / @ginzadeliveryservice

Ресторан Terrassa

Видовой ресторан Terrassa от известного ресторанного холдинга Ginza Project расположен на крыше одного из самых высоких зданий в центре города. Оттуда открывается вид на одну из главных достопримечательностей Петербурга — Казанский собор, а также на Невский проспект.

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Ресторан уникален своей захватывающей дух открытой террасой площадью 350 кв. метров и может принять 400 гостей. В зимнее время года террасу покрывают льдом, и там можно кататься на коньках.

Кухня в ресторане Terrassa также открытая. Гости могут наблюдать процесс создания блюд в режиме реального времени и видеть таинство приготовления изысканных кушаний.

В меню заведения найдутся блюда на любой вкус. В ресторане представлены разнообразные кухни мира: американская, французская, итальянская, тайская, китайская, японская, а также вкуснейшие французские десерты.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Казанская улица, 3

Когда: по будням с 11:00 до 00:45, по выходным с 12:00 до 00:45

Средний чек: 2500 рублей

Фото: Instagram / @ginzaprojectspb

Ресторан «Макаронники»

Основной зал заведения располагается под стеклянным куполом. Бар установлен в центре ресторана, столики размещаются вокруг него по кругу, и каждое посадочное место предоставляет возможность вволю любоваться панорамой города.

Интерьер ресторана оформлен в стиле итальянских тратторий, полы и мебель здесь из некрашеного дерева, в качестве облицовки барной стойки выступает старая вагонка, подставки настольных ламп изготовлены из детских пирамидок. Однако главная достопримечательность «Макаронников» - это, конечно, летняя терраса, которая располагается на свободной части крыши.

Деревья, кусты и цветы растут здесь прямо на крыше, между ними расставлены столики, установлены беседки, развешаны тенты и гамаки. Для юных гостей есть игровая площадка и даже мини-бассейн, который невероятно популярен в жаркие дни.

Кухня ресторана, как и следует из названия, итальянская. Здесь широко используются свежие фермерские продукты, майонезы и пасты изготавливают прямо в заведении по итальянским рецептам, сыр и масло закупают в Италии. В меню, кроме хорошо знакомых всем разновидностей паст, есть и довольно редкие блюда, например, перлотто.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Добролюбова проспект, 16/2, литера А, БЦ «Арена Холл»

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:30

Средний чек: 1000 рублей

Фото: Instagram / @liliya_andreeva, @tatusui639

Ресторан «Москва»

Располагается рядом с Московским вокзалом, на верхнем этаже торгового центра «Невский центр», поэтому сюда удобно заходить, чтобы перекусить после похода за покупками. Благодаря видам и свежему воздуху можно по-настоящему отвлечься от суеты снизу.

Из огромных панорамных окон ресторана открывается вид на Невский проспект, площадь Восстания и центральные улицы города. В меню заведения представлены блюда русской, европейской, итальянской, средиземноморской, азиатской и японской кухни.

Здесь найдут себе блюда по душе любители пельменей и каш с грибами, пиццы и спагетти, салатов с морепродуктами и супа с шампиньонами, роллов и суши, шавермы и хачапури, рыбы и мяса на гриле. Хлебная корзина со свежевыпеченными булочками и хлебцами гармонично дополнит основные блюда.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Невский проспект, 114, шестой этаж

Когда: ежедневно с 10:00 до 01:00

Средний чек: 1500 рублей

Фото: vk.com/moskva

Ресторан «Мансарда»

Ресторан «Мансарда» располагается на верхнем этаже бизнес-центра Quattro Corti, в старинном здании, которое полтора века назад принадлежало графу Шувалову. Это место, откуда можно рассмотреть исторические здания Петербурга во всех деталях с высоты птичьего полета.

Огромные окна ресторана располагаются лишь немногим ниже уровня куполов Исаакиевского собора. Деревянные столики, диваны с обилием мягких подушек, кадки с вьющимися растениями вдоль стен создают впечатление элегантной простоты.

Меню заведения представляет блюда европейской, итальянской и азиатской кухни. В ресторане регулярно проводятся вечера, посвященные различным аспектам мировой кулинарии, на которые приглашаются известные кулинары из разных стран мира.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Почтамтская улица, 3, шестой этаж

Когда: ежедневно с 12:00 до 01:00

Средний чек: 2500 рублей

Фото: Instagram / @goldispolinka, @nastyaerma

Ресторан «Паруса на крыше»

Название ресторана, находящегося неподалеку от Петропавловской крепости, имеет сопричастность не только с водной, но и с воздушной стихией. Вид из окна - впечатляющая панорама исторического центра с его вереницей разнокалиберных крыш и переливающимися куполами соборов.

В заведении создается ощущение полета над городом. Такой эффект достигается благодаря огромным панорамным окнам в пол, вдоль которых уютно разместились столики.

В «Парусах на крыше» есть четыре зала, а также летняя терраса. В залах расположены открытая шоу-кухня, караоке-зал с просторным контрактным баром, панорамный зал-аквариум и VIP-комната для уютных уединенных ужинов небольших компаний.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: улица Льва Толстого, 9, десятый этаж

Когда: с понедельника по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 06:00, в воскресенье с 12:00 до 24:00

Средний чек: 1500 рублей

Фото: Instagram / @a_rinn_a, @veneravero25