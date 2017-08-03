В Петербурге открыли первую легальную экскурсию по крышам

В Петербурге открылась первая легальная экскурсия по крышам, сообщают в Городском туристско-информационном бюро.

Туристы и жители города могут попасть на крышу дома 1913 года постройки на Лиговском, 65. Ее отреставрировали, заделали дырки и сколы, а также проложили дорожки и огородили поручнями.

Лиговский проспект, 65, Фото: spbtourkit.ru

Экскурсанты получают каски. Девушкам не рекомендуется надевать на экскурсию платья и каблуки из-за необходимости подъема по лестнице.

С этой крыши открывается вид на Исаакиевский собор, Спас-На-Крови и Петропавловскую крепость. Создатели экскурсии хотят привлечь иностранных туристов. Также организаторы в будущем хотят увеличить число крыш для экскурсий.

Дом 65 по Лиговскому проспекту – доходный дом М. М. Екимова. Архитектор – В. И. Ван-дер-Гюхт. На здании находится башня местной противовоздушной обороны. Она использовалась в годы блокады для наблюдения за городом.

Записаться на экскурсию можно здесь. Также есть возможность купить билет на нее в кассах kassir.ru.