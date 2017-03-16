Где в Петербурге найти весну

Так называемые температурные качели, мучавшие Петербург всю зиму, не останавливаются и к середине марта.

Неустойчивая пора началась в Северной столице в декабре – по данным жилищного комитета, за текущую зиму температура в Петербурге более 50 раз скакала из плюса в минус и обратно, что стало причиной постоянной гололедицы на дорогах, с которой активно борются и сейчас.

Ожидалось, что с приходом весны наконец установится более ровная погода. Однако резких перепадов температуры не было лишь в первый день весны 2017 года – он стал самым теплым за всю историю города на Неве. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году, тогда температура воздуха 1 марта в Ленинграде достигла плюс пяти градусов.

После этого температура вновь начала «качаться» и останавливаться пока не собирается. Если сегодня, 16 марта, в Петербурге чистое небо и яркое солнце, то на завтра прогноз вновь неутешительный - мокрый снег, переходящий в дождь. Причем в ближайшие дни ночью будет стабильно подмораживать, а днем снова таять. Прогулки по гололеду – не самое приятное и безопасное занятие, поэтому портал «Санкт-Петербург.ру» предлагает подборку мест в Северной столице, где прямо сейчас царит весна.

Фото: vk.com/botsad_spb

Цветение Сакуры в Эрмитаже

По восточной традиции сакура является предвестием скорой весны, обычно в Петербурге она цветет в мае – ее можно увидеть в «Саду дружбы» на Литейном, у Смольного, а также в Ботаническом саду Петра Великого, где традиционно организуют большой праздник по случаю цветения символа Японии.

Однако до этого времени еще два месяца, а почувствовать весну хочется уже сейчас – для этого мы рекомендуем заглянуть в главный музей Северной столицы. В Эрмитаже еще с шестого марта на ветках распустились нежно-розовые цветы сакуры, музею их преподнесли японские друзья - объединение Ja Syonay Mirodori - в рамках выставки «Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи».

Сакуру Эрмитажу дарят второй год подряд. Цветами украсили залы музея, причем на этот раз не только в Манеже Малого Эрмитажа, но и в других эрмитажных залах. Выставка «Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи» продлится в музее до второго апреля включительно.

Фото: vk.com/hermitage_museum

Музыкальная прогулка в Ботаническом саду

Ботанический сад Петра Великого объявил о дате новой музыкальной прогулки. Побродить по тропинкам джунглей и послушать игру живого оркестра петербуржцы смогут в ближайшие выходные, 18 и 19 марта.

Желающих совершить путешествие в южные цветущие леса ждут с 11:00 до 18:00 в Субтропической оранжерее. Экскурсоводы, которые сопровождают каждую группу, расскажут удивительные факты о жизни джунглей. Более того, в субтропиках сейчас красиво цветут азалии.

Удовольствие окунуться в тепло и сфотографироваться на фоне экзотических цветов стоит 300 рублей, билеты лучше покупать заранее. При этом тропический маршрут закрыт до 24 марта. Сам ботанический сад Петербурга открыт каждый день и сюда можно прийти приятно погулять даже без каких-либо специальных мероприятий.

Фото: vk.com/botsad_spb

Сад бабочек «Миндо» на улице Правды

Тропический комплекс включает в себя не только саму выставку бабочек, но также почти настоящее «море», которое населяют водяные черепахи, «болото» со всей сопутствующей растительностью и живностью, избушку загадочного шамана и многое другое, работает он ежедневно с 11 до 20 часов.

Попадая в «Миндо», вы практически оказываетесь в тропиках, так как температура воздуха в помещении около 28 градусов, и это при влажности 80%. Проходя мимо специально обустроенного инкубатора, советуют не упускать возможность понаблюдать миг появления прекрасных бабочек на свет. Рождение бабочки - это действительно потрясающее зрелище, которое не оставит вас равнодушным.

Здесь можно найти, например, бабочек Урания из мадагаскарских лесов, которые считаются самыми яркими в мире, так как в их окрасе собраны все цвета радуги. На выставке также можно полюбоваться самой крупной российской бабочкой - Белым Адмиралом. Она проживает в средней полосе России, зато отправляется зимовать в африканские экваториальные леса.

Ярослав Голубев / vk.com/sadbabochek

Весенний концерт от Billy's Band

Весенний перфоманс неунывающих певцов петербургской романтики и сочинителей трогательного алко-джаза Billy's Band. Участники группы продолжают воображать себя Томами Уэйтсами, отрываться по-питерски, мечтать о Париже и бороться с весенними обострениями.

Для каждого выступления музыканты идеально подбирают репертуар, чтобы он максимально соответствовал календарному событию или сезону, когда проходит концерт. Разнообразие материала группы позволяет жонглировать сет-листами в стремящемся к бесконечности количестве вариаций.

Так что если уж свое шоу в «Космонавте» 18 марта участники Billy's Band назвали именно весенним, то можно не сомневаться, что каждая его песня будет отлично рифмоваться с актуальным временем года и позволит поймать в ритмах немножко солнца и тепла.

Фото: vl.ru

Вегетарианское кафе «Укроп» на Малой Конюшенной

Интерьер - дачная веранда, качели, диван удачи, на потолке - небо, а облака в виде ламп. Считаете, что еда полнит - для вас есть велосипед-тренажер, а если вы никогда не сидели на подвесном диване у бара, то самое время это сделать.

Здесь подают теплые салаты, блюда из тыквы, батата, чечевицы и множество других вкусностей. К примеру, вы когда-нибудь пробовали южноафриканский злак киноа? Приходите за ним на Малую Конюшенную. Новинка в сладком: черничный кейк и мороженое для веганов.

Фото: vk.com/svmelnikoff

Шоу «Весна! Сны о России» в «Ленинград Центре»

Создатели музыкальной составляющей проекта - авангардный коллектив EtnoZapil. Сергей Миронов и Антон Анкушин исполняют фолк-сеты на этнических инструментах и не только, в их арсенале - диджериду, варган, пила, флейта, окарина и калимба, а также вокал.

Сопровождают этот зажигательный весенний микс ритмы бит-бокса. Хореографию разработали ведущие исполнители хип-хопа, чемпионы России, Европы и мирового турнира - Влад Руденко, Марина Пекур и Дмитрий Орлов.

Шоу «Весна! Сны о России» пройдет с 1 по 14 апреля, организаторы отмечают, что оно максимально приближено к пластической постановке, наполненной цитатами и аллюзиями. Например, сцена кулачного боя представлена в стиле хип-хоп-баттла, а воздушные акробаты двигаются по законам балета.

Фото: Яндекс.Афиша