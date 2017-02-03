За зиму температура в Петербурге 50 раз скакала из плюса в минус

За текущую зиму температура в Петербурге более 50 раз скакала из плюса в минус и обратно. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на заместителя председателя жилищного комитета Сергея Шарлаева.

Скачки температуры и связанную с ними гололедицу на улицах Северной столицы обсудили на заседании штаба благоустройства под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко.

"При всех особенностях погодных явлений и при рекордном количестве переходов через ноль в части общего содержания территорий города делается все необходимое, однако, есть еще над чем работать и, прежде всего, важно совершенствовать процесс комплексной зачистки дорог", - цитирует издание Бондаренко.

С начала зимнего периода управляющие организации израсходовали уже около 24 тыс. тонн песко-соляной смеси. Это 58% от общего объема заготовленных на зиму средств. При этом в прошлую зиму за аналогичный период понадобились лишь 13 тыс. тонн противогололедных материалов.

Синоптики действительно отмечают необычайно частые температурные качели в городе на Неве. Даже прогноз на февраль нельзя считать точным, данные постоянно меняются. Изначально сообщалось, что ожидается аномально теплая погода, однако сейчас идет речь о приближении морозов до -15 градусов в Петербурге и до -27 градусов в Ленобласти.