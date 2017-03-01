Первый день весны 2017 года стал самым теплым за всю историю Петербурга. Об этом на своей странице Facebook сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Экстремум перекрыт, уже +5,2 градусов. Идем выше", - написал он, добавив, что предыдущий рекорд был установлен в 1989 году, тогда температура воздуха 1 марта в Ленинграде достигла плюс пяти градусов.

По его словам, сегодня в Северной столице может стать еще теплее - ожидается до плюс восьми градусов. Окончательные итоги температурного рекорда будут подведены в конце дня.