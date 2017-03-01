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Первый день весны 2017 года стал самым теплым за всю историю Петербурга

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© Фото: Instagram / @nau_spb

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Сегодня в Северной столице может стать еще теплее - ожидается до плюс восьми градусов.

Первый день весны 2017 года стал самым теплым за всю историю Петербурга. Об этом на своей странице Facebook сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Экстремум перекрыт, уже +5,2 градусов. Идем выше", - написал он, добавив, что предыдущий рекорд был установлен в 1989 году, тогда температура воздуха 1 марта в Ленинграде достигла плюс пяти градусов.

По его словам, сегодня в Северной столице может стать еще теплее - ожидается до плюс восьми градусов. Окончательные итоги температурного рекорда будут подведены в конце дня.

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