Первые лифты и роскошные витражи: дома купцов Елисеевых в Петербурге

Огромное состояние, которое накопили три поколения купцов Елисеевых, началось с маленькой лавки на Невском проспекте. Её открыл Пётр Елисеев, родоначальник династии, который приехал в Петербург из Ярославской области.

Есть красивая легенда, в которой говорится, что крепостной крестьянин Пётр Елисеев служил садовником у графа Шереметьева. Однажды зимой 1812 года, когда в барский дом съехалось на застолье множество гостей, на десерт подали свежую землянику. Все были поражены, а граф вызвал своего садовника и пообещал за мастерство выполнить любое его желание. Пётр Елисеев попросил дать ему вольную и так, якобы, он стал свободным. Но это всего лишь легенда.

Читайте также:

«Будьте доблестны»: история династии и магазина купцов Елисеевых на Невском проспекте

В 1825 году Пётр Елисеев умер, оставив управление лавкой на трёх своих сыновей. Бурный рост торгового дома «Братья Елисеевы» пришёлся на смену руководства в компании. В 1858 году умер старший брат Григория Петровича – Сергей, стоявший во главе бизнеса. К этому времени компания владела кораблями и доставляла экзотические товары со всего Старого Света. Средний сын, записанный в первую гильдию столичного купечества, сразу взялся преумножать семейный капитал.

Внук Петра Елисеева Григорий Григорьевич продолжил семейное дело и реорганизовал фирму, превратив её в Торговое товарищество «Братья Елисеевы» с капиталом в 3 млн рублей. В 1898 году его избрали гласным Городской думы, и он сохранял эту должность вплоть до 1917 года. Елисееву были дарованы права потомственного российского дворянства, которые он оформил 14 марта 1915 года.

Скончался же Григорий Григорьевич в эмиграции в Париже в 1949 году, с ним закончилась и история купеческой династии. Но в Петербурге сохранилось много зданий, возведённых по заказу купеческой семьи. Некоторые из них не уступают роскошью лучшим дворцам, другие же стали настоящими символами Северной столицы.

Елизаветинская богадельня

Богадельня «для призрения престарелых и увечных в Санкт-Петербурге граждан» была построена на Васильевском острове в 1856 году. Братья решили так увековечить имя безвременно умершей Елизаветы Григорьевны Елисеевой.

18 октября 1856 года митрополит Санкт-Петербургский Григорий освятил новый дом престарелых. Это был самый крупный благотворительный проект династии Елисеевых за всю историю и существовал вплоть до Октябрьской революции.

Главной целью заведения было «доставить приют и полное содержание бедным престарелым лицам обоего пола, всех сословий и званий, православного вероисповедания». Братья Елисеевы пожертвовали в банк крупную сумму денег, на проценты с которых богадельня и существовала.

С годами дом престарелых оброс новыми зданиями, а итоговый капитал вырос до полумиллиона рублей. До 1 сентября 2019 года в здании по адресу 3-я линия В.О., 28-30, располагался Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций.

Фото: citywalls.ru

Дом Чичерина на Невском проспекте, 15

В 1958 году младший из трёх сыновей Петра Елисеева – Степан приобрёл старинный особняк генерал-полицмейстера Николая Чичерина, построенный в 1768 году. Здание на углу Невского проспекта и Мойки на тот момент уже имело историческую ценность: в нём жили Джакомо Кваренги и Александр Грибоедов, часто бывал Пушкин.

По распоряжению Елисеевых дом был перестроен в 1859-1860 годах архитектором Николаем Гребенка. Он заменил нижние колонны в центре фасада массивными пилонами, ввёл круглые окна, перестроил Большой зал, а также расширил дворовые флигели и переделал фасад в приёмах ранней эклектики. До 1910-х годов здесь находилось купеческое Благородное собрание, в его состав входили «лица благородного звания и почётного купечества».

В 1902-1904 годах особняк был реконструирован уже правнуком основателя династии – Степаном Петровичем Елисеевым. При нём была создана отделка интерьеров в исторических стилях и формах модерна. Все владельцы особняка были коллекционерами и собрали много произведений искусства, находящихся на данный момент в Эрмитаже. Сейчас здание перестроено под роскошный клубный отель «Талион Империал», а на крыше располагается бассейн.

Фото: Instagram / @sean_asta

Доходный дом на Кирочной улице, 26

Первоначально в 1860-х годах на месте доходного дома началось строительство здания для генеральши графини Ламберт. Недостроенный дом был продан в 1865 году, а затем перепродан в 1869 году. После смены нескольких владельцев в 1876 году он попал в руки Александра Григорьевича Елисеева, внука родоначальника династии.

В 1890-1892 годах архитектором Александром Бруни производилась перестройка внутри дворовых строений. На месте каретного сарая и конюшни были возведены новые жилые флигели. В 1898 году под руководством Александра Гаммерштедта проходила замена старых деревянных балок под подвальным этажом.

Интересно, что невыразительный пятый этаж доходного дома был построен только в советское время и это сразу бросается в глаза. Сейчас в огромном жилом здании располагаются консульства нескольких стран, креативные пространства и многое другое.

Фото: citywalls.ru

Доходный дом на набережной Макарова, 10

Трёхэтажный доходный дом по этому адресу был построен в 1841-1842 годах по проекту архитектора Александра Пеля для купца Меняева. В 1870-х годах его приобрели братья Елисеевы и он находился в собственности династии вплоть до 1917 года.

Четвёртый этаж появился в 1879 году, а в чуть позднее, в 1887 году, молодой архитектор Гавриил Барановский надстроил над домом художественную мастерскую. Это был первый проект зодчего для купеческой семьи, с которого началась долгая и продуктивная дружба.

До 1910 года в доме жил художник Архип Куинджи, а также другие известные творцы. Доходный дом такой большой, что имеет сразу три адреса: набережная Макарова, 10; Биржевая линия В.О., 18; Волховский переулок, 2.

Музей-квартира А. И. Куинджи. Фото: Instagram / @kirillpog, @nata.maka.v

Доходный дом на набережной реки Фонтанки, 64

Красивый и статный доходный дом был построен Гавриилом Барановским по поручению внука основателя династии – Григория Григорьевича Елисеева.

Дом был обеспечен всеми коммунальными благами того времени. Одним из первых в Петербурге он получил паровой лифт, было устроено отопление и водопровод. Фасад дома пестрит мелкими деталями, которые ярко напоминают итальянские палаццо.

Барановский отказался от традиционной сплошной обработки фасада штукатуркой и применил облицовочный кирпич и керамику. В парадных дома сохранилась красивая лепнина и другие части оригинальной отделки, на которую часто ходят посмотреть туристы.

Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

Доходный дом на улице Ломоносова, 14

Вторая постройка Гавриила Барановского по соседству с доходным домом на Фонтанке ещё более красивая и популярная. Фасад доходного дома выполнен с применением декоративного кирпича и керамических деталей, ещё более пышный и яркий.

По заказу Григория Григорьевича Елисеева дом был выполнен в жатые сроки в 1891-1892 годы. Доходный дом также имел паровой лифт, отопление и водопровод, конюшни и другие хозяйственные постройки.

Интересным решением Барановского было вынести лестницу и лифт в отдельный цилиндрический объём, который одновременно обслуживает квартиры лицевого и дворового корпусов дома. В парадной сохранился декор и красивое оконное остекление, и она считается одной из самых красивых в Петербурге.

Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

Елисеевский магазин на Невском проспекте, 56

Памятник архитектуры раннего модерна и один из символов Петербурга появился в 1902-1903 годах вслед за аналогичным гастрономом в Москве. Проект был воплощён в жизнь Гавриилом Барановским, другом семьи Елисеевых.

Витраж здания со стороны Невского, покрывающий несколько этажей, создаёт впечатление одной громадной витрины. Магазин в дореволюционном Петербурге выполнял ту же роль, что и современный торговый центр. Первый этаж занимали торговые залы с изобилием импортных продуктов. На втором этаже располагались банк, коммерческие курсы, основанные Елисеевыми, и театральный зал, сдававшийся в аренду. На третьем этаже находился ресторан.

В советское время Елисеевский магазин называли гастрономом №1 и в нём всегда могли купить деликатесы высшие партийные чиновники, а также известные люди. Сейчас магазин купцов Елисеевых вновь открыт после масштабной реставрации. На верхних этажах здания находится Санкт-Петербургский театр комедии имени Акимова.

Фото: Instagram / @luchiik33

Особняк Елисеева на Биржевой линии В.О., 14

Четырёхэтажный дом построил в 1861-1862 годах архитектор Николай Гребенка. В здании располагалась контора и квартиры братьев Елисеевых. Внутри дома до сих пор хорошо сохранились дубовый кабинет с кессонированным потолком и мозаичными картинами, винтовая мраморная лестница и огромные зеркала на площадке второго этажа. В дворовом флигеле дома размещалась шоколадная фабрика, а подвалы домов 12 и 14 были переоборудованы под огромные винные погреба. Подробнее о доме можно прочесть по этой ссылке.

Фото: Instagram / @alexandraromanko