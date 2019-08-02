Доходный дом Елисеевых на Биржевой линии: подвалы знаменитого вина и шикарные интерьеры

Знаменитая купеческая семья

Участок земли, на котором сейчас стоит здание номер 14 по Биржевой линии до 1860 года принадлежал жене одного статского советника. Его выкупил Григорий Петрович Елисеев для расширения своего бизнеса. Дело в том, что купеческая семья держала в этом доме свою винную лавку ещё с 1824 года, и в этот период начала активно скупать землю вокруг магазинчика в районе, ограниченном Биржевой линией, Биржевым и Волховским переулками. Почему на Васильевском острове – здесь поблизости располагалось здание таможни, а в лавке торговали именно импортным товаром.

Началом такого бурного роста дома «Братья Елисеевы» послужила смена руководства в компании. В 1858 году умер старший брат Григория Петровича – Сергей, стоявший во главе бизнеса. Второму по старшинству наследнику сразу же пришлось сменить брата на этом месте. Средний сын Петра Елисеевича Елисеева на тот момент уже был записан в первую гильдию столичного купечества и сразу взялся преумножать семейный капитал.

К 1968 году в собственности Григория Петровича были уже три соседних дома на Биржевой линии. В следующем году владения купца расширились на дома с землей по Биржевому и Волховскому переулкам. В целом, мировую известность компания Елисеевых получила именно при управлении Григория Петровича, а он сам стал кавалером пяти орденов.

Фото: citywalls.ru

Дома и винные подвалы

Четырехэтажный дом номер 14 по Биржевой линии появился в 1861-1862 годах, почти сразу после выкупа земли. Строительством занимался архитектор Николай Павлович Гребенка, один из основных зодчих купеческой семьи. На первом этаже нового дома располагался обновленный и расширенный магазин. Второй этаж полностью занимало семейство купцов Елисеевых, выше находилось правление компании, офисы и кабинеты, а последний этаж отдали служащим для проживания. Да, работники получали бесплатное жилье, в добавок к социальному страхованию, хорошему жалованию и другим видам поддержки.

По окончанию строительства дома Николай Павлович сразу перешел к сооружению винных подвалов по прямому распоряжению Григория Петровича Елисеева. Дело в том, что купцы были известны далеко за пределами Российской империи и нанимали большие подвалы и кладовые в Бордо, Хересе, Порту и на Мадейре.

Иногда компания скупала целые урожаи и кораблями привозила испанские и португальские вина. Для этих целей в 1858 году купцы приобрели в собственность большой морской пароход «Александр II» в довесок к трём имевшимся голландским грузовым кораблям «Архангел Михаил», «Святой Николай» и «Конкордия». Нередко вина, после выдержки в подвалах Елисеевых, разливались в бутылки и отправлялись в Лондон, Бордо и даже Нью-Йорк. Отсюда и появилась у торгового дома «Братья Елисеевы» острая нужда в больших винных подвалах рядом со столичной таможней.

Фото: citywalls.ru

В новых погребах установили огромные дубовые бочки ёмкостью на 700 ведер. Но уже в 1868-1869 годах Николай Павлович опять принимается за работу и существенно расширяет склады, а также строит новые. К 1870 году Гребенка дополнительно построил складские помещения в соседнем доме номер 16 и в домах по Биржевому переулку, а также соорудил грандиозные одноэтажные подвалы для хранения импортных товаров в глубине двора дома номер 16. По масштабам XIX века винные погреба Елисеевых стали выдающимся сооружением.

За свою долгую жизнь Григорий Петрович успел поучаствовать во многих важных вехах развития страны и получил почётное звание коммерции советника. Так, в 1864 году он был одним из учредителей первого в России акционерного коммерческого банка, а затем 25 лет сначала состоял членом его правления, потом председателем правления. В 1870 году Елисеев стал учредителем страхового общества «Русский Ллойд», страховавшим торговые транспорты.

В 1873 году высокое качество вин «Братьев Елисеевых» было отмечено почетным дипломом в Вене и золотой медалью в Лондоне. В следующем году «в знак долголетней полезной деятельности» торговый дом был удостоен права изображения Государственного герба и до революции на фасаде дома 14 по Биржевой линии висело увеличенное изображение этого знака. Григорий Петрович Елисеев умер в своем доме 4 февраля 1892 года и был похоронен в семейном склепе под Казанской церковью.

Фото: citywalls.ru

Перепланировка Барановского

После смерти отца за управление торговым домом взялся Григорий Григорьевич Елисеев вместе с братом. По его словам, «благодаря неутомимой энергии Григория Петровича Елисеева, эта фирма и разрослась до баснословных размеров. Этот человек отличался железной волей, терпением и неутомимостью в работе, и, кроме того, имел способность выбирать людей и внушать им необходимость постоянной работы».

Новое руководство взялось за дело с отцовской хваткой, но в 1896 году Александр Григорьевич отошел от дел, став членом совета Государственного банка. Так младший сын остался единоличным владельцем торгового дома «Братья Елисеевы». Это был стройный элегантный голубоглазый блондин с безукоризненно светскими манерами. Григорий Григорьевич был по-европейски образованным человеком, тонким знатоком вина и любителем искусств, особенно театра.

В этом же году началась масштабная перепланировка дома 14 на Биржевой линии. За дело взялся Гавриил Васильевич Барановский, к тому моменту уже построивший для Елисеевых знаменитые доходные дома на Фонтанке и улице Ломоносова. Еще при Григории Петровиче архитектор надстроил над домом в Биржевом переулке мансарды, сдаваемые под мастерские художников. Здесь находилась мастерская Архипа Куинджи, и сейчас открыт музей художника.

Фото: citywalls.ru

Зодчий перестроил парадную лестницу и перепланировал бельэтаж семейного гнезда под вкус нового хозяина, любившего пышную эклектику. Барановский любил украшать доходные дома невероятными лестницами. Удивительно, что столько внимания было уделено соединению этажей, которое не приносило никакой прибыли. На первом и втором пролетах ступени лестницы имеют овальные обводы, перила изящной спиралью раскручиваются вверх от центра. Округлые формы лестничного проёма повторяются в закруглениях концов ступеней с обеих сторон и в узоре ограды перил. Они, в свою очередь, вместе с прямоугольными панелями на стенах объединяют интерьер всех четырех этажей лестничной клетки в одном архитектурном стиле.

При ремонте Барановский широко использовал живописные плафоны, фризы, керамические панно, мозаики, позолоту, зеркала от пола до потолка, деревянную обшивку и лепнину. В кабинете стены, потолок, оконные проёмы и камин отделаны резными дубовыми панелями с мозаичными вставками и кессонированным потолком. Столовая решена в стиле неоренессанса, а концертный зал украшают кариатиды и ордер. Большая часть всей этой роскоши сохранилась до наших дней. Многие архитектурные элементы плотно ассоциируются с интерьерами императорских дворцов. Сложно сейчас представить, что скромное с виду старинное здание скрывает внутри такую красоту, созданную по желанию богатейших купцов, заседавших здесь.

Осенью 1892 года на международной выставке в Париже торговый дом Елисеевых удостоился золотой медали за выделку французских вин. Через пару лет Григорий Григорьевич совершил реорганизацию фирмы, превратив её в Торговое товарищество «Братья Елисеевы» с капиталом в 3 млн рублей, разделённым на 600 паев. Правление помещалось всё в том же доме Елисеевых на Биржевой линии, 14.

В 1898 году Григорий Григорьевич был избран гласным Городской думы и сохранял эту должность вплоть до 1917 года. Елисееву также были дарованы права потомственного российского дворянства, которые он оформил 14 марта 1915 года. Скончался Григорий Григорьевич уже в эмиграции в Париже в 1949 году, с ним закончилась и история купеческой династии.

Фото: citywalls.ru

Коллективизация имущества

Ещё в 1913 году на праздновании 100-летней годовщины торговой деятельности рода Елисеевых Правление Торгового товарищества «Братья Елисеевы» выпустило иллюстрированный альбом. Больше половины книги занимали фотографии работников и служащих отделений и магазинов компании. Это был знак уважения Григория Григорьевича к тем, кто у него работал. Но с приходом к власти большевиков всё величие и слава купеческой семьи исчезли в один миг.

После Октябрьской революции дом 14 и соседние здания были переданы Государственному оптическому институту (ГОИ). В нём жили сотрудники, в том числе с 1918 по 1940 годы – первый директор ГОИ академик Дмитрий Сергеевич Рождественский. С 1932 по 1951 годы тут же жил и президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов, имя которого носит институт. На фасаде дома 14 сейчас висят мемориальные доски в честь известных учёных, работавших здесь. Поэтому можно сказать, что на протяжении всего XX века в бывших апартаментах династии предпринимателей жили лучшие умы страны.

Винные склады также были национализированы и переданы ЛСПО (Ленинградский совет потребительских обществ). К организации перешёл и знаменитый магазин Елисеевых на Невском проспекте. В 1938-1939 годах архитекторы Ребортович и Гегелло надстроили два этажа дома 16 по Биржевой линии и изменили оформление фасада. Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова поглотил все здания, расположенные на бывшем участке владений Елисеевых.

Фото: Instagram / @cabiriya, @marina_novitskaya_

Реставрация и Музей оптики

Сейчас дом Елисеевых принадлежит Институту точной механики и оптики (ИТМО), и внутри продолжается медленная реставрация былой роскоши. Проделан колоссальный объём работ – восстановлены тамбур с парадной лестницей, приёмная, кабинет Григория Григорьевича, столовая и бальный зал.

В помещении магазина теперь располагается интерактивная образовательная экспозиция «Музей оптики». Она создана в рамках инновационной образовательной программы ИТМО. В одиннадцати залах рассказывают об истории оптики и настоящих технологиях будущего, знакомят с оптическими явлениями вживую. В 2015 году в музее проходила выставка Magic of Light, организованная совместно с Греческим институтом голографии. В 2016 году Музей оптики провел выставку «Живой Свет», которая ярко и наглядно рассказывала посетителям о волшебно красивых свойствах света.

Фото: Instagram / @tanya_trinko, @ilaria_nardella