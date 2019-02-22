«Будьте доблестны»: история династии и магазина купцов Елисеевых на Невском проспекте

Легенда о крепостном Петре

1812 год. Рождество. Граф Шереметев устраивает званый ужин, пригласив важных персон из высшего света. Прислуга вносит угощение – свежую землянику, которую крепостной садовник графа, Петр Елисеевич, вырастил в парнике.

Ягоды настолько удивляют гостей, что они просят прислугу позвать садовника в зал. Шереметев спрашивает у Елисеева, как он может его отблагодарить, на что тот отвечает: «Свободой». Тогда граф делает Петра вольным и награждает его неплохим капиталом на открытие собственного дела.

Эта история – маркетинговая легенда. Вымышленный пример о том, как крестьянин сумел «пробиться» в высший свет и создать гастроном, который будет работать даже спустя два столетия.

Открытие магазина в Петербурге

Возвращаемся в реальность. Откуда Петр взял деньги на открытие собственного дела – неизвестно. Однако известно то, что семья Елисеевых – выходцы из деревни Новоселки, которая находится недалеко от Ярославля, а сам основатель купеческой династии никогда не был крепостным.

Новоселки находились в статусе государственной собственности, а крестьяне в таких поселениях не имели хозяина и считались свободными (хотя платили подати и оброки). Еще им не требовалось разрешения, чтобы заниматься торговлей. Если Петр когда-то и служил у Шереметева, то он определенно не был крепостным.

В город на Неве будущий купец переехал в 37 лет вместе с женой и тремя сыновьями: Сергеем, Григорием и Степаном. Лавка на Невском проспекте, которую он открыл в доме купца Конона Котомина (тоже уроженца Ярославской губернии), стала не только торговой точкой, но и домом для всей семьи.

В документах Петр значился «казенным поселянином» Петром Елисеевым сыном (тогда он еще не был Елисеевым). У крестьян в России прозвание по фамилии, имени и отчеству установилось позже, чем для других сословий. Чаще всего они подписывались только именем, данным при крещении, с прибавлением имени отца (кстати, отца Петра звали Елисей Семенов).

Обретение фамилии

Торговлей в Петербурге занимались в основном ярославцы. В народе их считали людьми деликатными, предприимчивыми, трудолюбивыми и хладнокровными, а также теми, кто не боится «замарать свои лица и руки ни пылью, ни сапожным варом». В 1867 году, например, выходцам из Ярославщины принадлежало 323 из 415 петербургских зеленных лавок. В торговле овощами и зеленью им не было равных.

Не мудрено, что у Петра Елисеевича был широкий круг влиятельных знакомых, которые помогали ему в делах. Да и время выдалось удачное – Петербург как раз переживал бурный экономический рост после окончания Отечественной войны. А близость порта на стрелке Васильевского острова лишь способствовала быстрому развитию бизнеса.

В своей лавке Петр продавал иностранные продукты, привезенные из-за границы на кораблях: дорогие вина и «колониальные товары». Упор был сделан на качество.

«В лавке №6 продаются полученные на сих днях крымские свежие груши и разное киевское фруктовое варенье, крупные пупырчатые финики, швейцарская сухая дуля, сыр пармезан лучший по 7 рублей фунт, швейцарские, голландские да англинские лучшие сыры», – писали «Санкт-Петербургские ведомости» в 1814 году.

Гильдия купцов

К концу 1818 года Петр скопил достаточно средств, что вступить в купеческое сословие по 3-й гильдии. Именно тогда, «отмечая добрую память своего отца», Петр записался как Елисеев.

Спустя пару лет купец снял большое помещение на территории Петербургской таможни для хранения привозных товаров, а в 1824-м открыл еще одну лавку – на Биржевой линии Васильевского острова. Прямо около порта. С этого времени на Васильевском острове постепенно сложилось елисеевское «семейное гнездо». Оно существовало до 1917 года.

После смерти Петра Елисеева в 1825 году семейное предприятие возглавила его жена Марья Гавриловна. Многими вопросами также занимались уже повзрослевшие сыновья Петра. Под их руководством дело Елисеевых развивалось и крепчало.

Григорий Петрович и Степан Петрович Елисеевы. Источник: news.rambler.ru

Дорогое вино, собственный флот и банковское дело

Спустя пару десятилетий Елисеевы обзавелись собственным небольшим флотом, а вместо перепродажи иностранного вина, они начали закупать виноград в винодельческих провинциях Испании, Франции и Португалии. Первым шагом стало развитие инфраструктуры в Хересе, Бордо, на острове Мадейра и в других местностях.

В Петербург вино прибывало на кораблях и хранилось в винных подвалах на Васильевском острове. Елисеевы по-прежнему делали упор на дороговизну и качество, поэтому не скупились на хорошее оборудование и внимательно следили за процессом производства. Их вино принадлежало к числу наиболее ценных напитков. В 1840-х Елисеевы стали поставщиками вин к императорскому двору. Это сделало марку особо престижной.

После отмены крепостного права купцы стали одними из учредителей самых первых негосударственных (частных) банков. Среди них, например, Петербургский частный коммерческий банк, Русский для внешней торговли банк. В оборотных средствах недостатка не было.

Вскоре у Елисеевых появились крупные подрядчики. Они передали часть обязанностей по перевозке грузов другим фирмам (объем перевозок стал слишком велик). От собственного флота отказались. Взять хоть 1874 год, когда в Петербург прибыло 42 парохода с грузом, предназначавшимся купцам Елисеевым.

Отделение рейнских вин. Источник: wikipedia.org

Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы»

На углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы в конце 18 века находился трехэтажный дом купца И. Апайщикова. Позже участок переходил из рук в руки различных состоятельных персон. В середине 19 века в здании находилась контора журнала «Военный сборник». Его главным редактором был Николай Чернышевский.

Пятиэтажным здание стало в 1863 году. В 1881-м одно из полуподвальных помещений со стороны Малой Садовой улицы занял «Склад русских сыров Е. Кобозева». Из него народовольцы вели подкоп для закладки мины с целью покушения на императора Александра II.

Внук Петра Елисеева Григорий Елисеев стал владельцем этого участка в 1898 году. Его старший брат Александр сосредоточился на банковской деятельности. Образование у Григория было хорошее – сначала он обучался дома, а затем уехал изучать виноделие за границу. Главой семейного дела он стал в 1893 году, когда вернулся в Россию. В 1896-м появилось торговое товарищество «Братья Елисеевы». Именно при нем дело Петра Елисеевича достигло наибольшего размаха.

Наиболее заметным шагом Григория Елисеева стало создание своих фирменных магазинов. К концу 19 века семье купцов принадлежало несколько магазинов в Петербурге, Москве и Киеве. Однако магазины были рассчитаны на узкий круг покупателей. Григорий понимал, что с появлением крупной прослойки буржуазии нужно придумывать особые методы продаж. Что он и делал. Например, московский магазин Елисеева на Тверской улице в бывшем дворце Волконских строили в секрете, что привлекло внимание общественности. А на открытии устроили вечеринку с участием высших московских чиновников и представителей духовенства.

Вместе с участком Елисеевым досталось и здание, в котором располагались магазин, ломбард и ресторан В. Соловьева. Корпус по Малой Садовой был перестроен в 1900 году. Архитектором выступил Григорий Барановский. Через пару лет он же построил существующее угловое здание с театром и магазином.

Магазин братьев Елисеевых в 1906 году. Фото Карла Буллы. Источник: wikimedia.org

Шокирующий стиль

Петербуржцы сильно удивились новому зданию на Невском – одному из первых образцов раннего модерна в Петербурге. Этот стиль был веянием новой эпохи, и он существенно отличался от аристократического центра города. Поэт Георгий Иванов писал: «На Невском, как грибы, вырастали одно за другим “роскошные” здания – настоящие “монстры”, вроде магазина Елисеева или дома Зингера».

«Все купечество на стиле нуво свихнулось, трех- и четырехэтажные декадансы себе возвели», – говорилось в сатирической заметке «Петербургского листка».

В народе торговые дома называли «уродливыми». Однако это не особо повлияло на продажи Елисеевых среди состоятельных горожан. К тому же торговля шла лишь на первом этаже. На втором расположился театр, а на третьем – ресторан. Это был в некотором роде аналог современных торгово-развлекательных центров.

Закрытие товарищества

Несмотря на успех и огромные деньги, империя Елисеевых вскоре потерпела крах.Причиной стала влюбленность 50-летнего Григория в Веру Васильеву, «бракоразведенную жену петроградского купца». Елисеев попросил свою жену Марию Андреевну о разводе. В октябре 1914 года от горя она покончила с собой.

Спустя три недели после похорон, на которых Елисеев не присутствовал, он обвенчался с новой избранницей. А затем закрыл товарищество, перебрался в Париж и перевел туда все капиталы. Никто из детей Григория не захотел продолжить семейное дело. Да и он сам якобы перестал заниматься бизнесом.

Магазин после краха

В советское время магазин официально назывался «Гастроном №1 “Центральный”«. Им занимались уже не Елисеевы, однако жители Ленинграда все же продолжили по привычке называть его «Елисеевским«. В нем можно было купить деликатесы даже во время продовольственного дефицита.

В 1929 году на втором этаже открылся Театр сатиры, а в 1931-м он был объединен с Театром комедии (стал Театром сатиры и комедии). Ныне там расположен Театр комедии им. Н.П. Акимова.

24 июня 1941 года в витринах гастронома появились первые в Ленинграде агитационные плакаты «Окна ТАСС», призывающие встать на защиту Родины. Блокадной зимой 1942-1943 годов в помещении театра шли спектакли Театра музыкальной комедии и Городского (Блокадного) театра.

В конце 1980-х была отреставрирована отделка торгового зала, а в 1995 году – установлена барельефная мемориальная доска купцам Елисеевым. С 2002 года проводилась реставрация фасадов и театра. В период 2000-2010 годов магазин практически не работал.

До 2005-го здание арендовал холдинг «Парнас», до марта 2010 года – уже несуществующая компания-ретейлер «Арбат Престиж», занимающаяся косметикой и парфюмерией. С 15 сентября 2010 года арендатором дома на Невском стал ресторатор Евгений Пригожин (ООО «Паритет»). Через два месяца его вносят в федеральный перечень особо охраняемых объектов.

С 2011 года в здании снова начался масштабный ремонт. И, наконец, 8 марта 2012 года его двери снова были открыты для покупателей.

Зал Елисеевского гастронома в Ленинграде. 1966 год. Фото: Всеволод Тарасевич. Источник: mamm-mdf.ru

Витраж и четыре статуи

Здание и по сей день несколько выделяется на фоне архитектуры Невского проспекта. Витраж на Невской стороне выглядит особенно необычно, словно огромная витрина в несколько этажей. Четыре скульптуры, которые установлены на фасаде здания, были изготовлены Амандусом Адамсоном: «Промышленность», «Торговля», «Искусство» и «Наука».