На «Ваське» начал работу новый детский сад

В Санкт-Петербурге в Васильевском районе на улице Кораблестроителей, дом 19, корпус 7, строение 1 ввели в работу новый детский сад. Здание построено в рамках Адресной инвестиционной программы подрядчиком ООО «Лентехстрой».
Новое здание станет структурным подразделением школы №12 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района. Площадь детского сада составляет 5101 квадратный метр. В здании построили бассейн, столовую, зал для занятия музыкой, 11 групповых комнат, а также помещения для кружков и развивающихся занятий, кабинет логопеда, прачечная, спортивный зал и гладильная.