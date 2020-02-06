Музей, кафе и памятники: топ-8 кошачьих мест в Петербурге

Памятник коту Елисею и кошке Василисе

Есть в Северной столице уголок, который уже много лет дарит жителям города и туристам положительные эмоции и надежды на чудо. В этом уголке обитают два чудесных памятника: коту Елисею и кошке Василисе. Расположено жилище кошачьих на Малой Садовой.

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Хотите загадать желание? Бросьте монетку так, чтобы она осталась лежать рядом со скульптурами.

Где: ул. Малая Садовая, 3 и 8

Фото: wikipedia.org

Кошка Тиша

Хорошая знакомая Елисея и Василисы – кошка Тишина Митьковна Матроскина (Тиша) в тельняшке – спряталась в самом центре Петербурга. Чтобы её найти, нужно лишь поднять голову, гуляя по улице Марата.

Автор идеи установки Тиши — скульптор Владимир Петровичев. Архитектор – Лариса Домрачёва.

В 2018 году скульптуру сбили со стены вандалы и её пришлось отправить на реставрацию.

Где: ул. Марата, 36

Фото: rutraveller.ru

Скульптура «Учёный кот»

Во дворе дома 3 на проспекте Испытателей между школой и детским садом стоит металлическая фигура милого кота в очках. В одной из книг, лежащей перед ним, написано «счастье там, где ты».

Кованый кот высотой полтора метра появился здесь в сентябре 2012 года. Его создатель – кузнец Сергей Мельников. Есть поверье: если потереть очки кота и загадать желание, связанное со сферой образования, – оно исполнится.

Другие внешне, но похожие по смыслу коты-учёные есть, например, в Калуге, Оренбурге, Ярославле, Ижевске, Геленджике.

Где: пр. Испытателей, 3

Фото: etovidel.net

Скульптура «Кот на камне»

Необычный котей живёт и на Канонерском острове. Стоит пухлый усач в плаще и кепке там не просто так: раньше это место носило финское название Киссаисаари (kissaisaari), что в переводе означает «Кошачий остров».

Где: Канонерский остров, 24

Фото: zhiznteatr.mirtesen.ru

Памятник подопытной кошке

Первый памятник хвостатым в Петербурге. Он установлен в знак благодарности за пользу, которую принесли человечеству лабораторные кошки. Найти монумент можно на Васильевском острове во дворе Главного здания Санкт-Петербургского государственного университета (на территории СПбГУ действует пропускной режим).

На памятнике есть надпись: «Человечество обязано быть бесконечно благодарным кошке, подарившей миру великое множество первостепенных открытий в физиологии».

На гранитном постаменте высечены высказывания о кошках Конрада Лоренца, Бернарда Шоу, Александра Ноздрачёва, А. Сушко. Идея создания памятника принадлежит кафедре анатомии и физиологии СПбГУ и старейшему петербургскому клубу любителей кошек «Фелис».

Где: Филологический пер., 3

Фото:visit-petersburg.ru

Музей кошки

Музей, постоянная экспозиция которого целиком посвящена кошачьей тематике, хранит более 4000 экспонатов: картин, статуэток, костюмов, предметов быта, сувениров из разных стран. С момента основания в 2008 году он накопил интересные и необычные артефакты. Хотите развеять пару мифов об усатых? Вам сюда!

Посетители могут разглядывать тематические афиши, открытки и рекламные постеры, читать стихи, пословицы и документы о хвостатых. А также выпить чай или кофе со сладостями, прослушать экскурсию, нарисовать комикс и открытку-заготовку, поиграть и погладить кошек, сделать памятное фото, заглянуть в подпол Бабы-Яги, поиграть в домике Карлсона.

Историческая часть экспозиции поделена на зоны: «Египетский уголок», «Японский уголок», «Кошка на Руси» и «Кошки в блокадном Ленинграде». Художественная часть коллекции представлена произведениями современных российских художников.

Кстати, в учреждении работает несколько четвероногих сотрудников, которые раньше жили в Эрмитаже.

Официальный сайт

Где: Всеволожск, Ленобласть, Колтушское шоссе, 214

Когда: ежедневно с 11:00 до 17:00

Фото: catsmuseum.ru

«Республика кошек» на улице Якубовича

На улице Якубовича с 2011 года расположен филиал Музея кошки – первое котокафе Европы. Это удивительное место, где собрано всё самое «петербургское»: музей, выставочное пространство, клуб, арт-кафе, библиотека и котейки.

Гости отдыхают здесь в компании 25 кошек 17 пород, в том числе эрмитажных котов. Их можно гладить, фотографировать, радовать играми.

В «Республике» есть рупор и витрина для бездомных кошек – своеобразная альтернатива привычным формам приютов (ежегодно более 700 животных находят здесь новый дом).

Официальный сайт

Где: ул. Якубовича, 10

Фото: vk.com/cats_republic

«Республика котов» на Литейном проспекте

Крупнейшее котокафе Европы, где могут жить одновременно до 60 кошек и котов, открылось в 2016 году. Каждое из здешних животных ищет дом.

Кафе поделено на две части: «Котофейню» с бесплатным входом и кофе, а также «Мурчайную», для посещения которой необходимо оплатить визовый сбор и получить «въездную визу». После этого – вперёд общаться с пушистыми местными жителями.

В «Республике котов» есть большая сувенирная лавка, где большинство товаров посвящено хвостатым.

Официальный сайт

Где: Литейный пр., 60

Фото: vk.com/cats_republic