Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

В 1920-1930-х годах СССР подарил миру новое архитектурное направление, которое сегодня незаслуженно забыто. Конструктивизм подразумевавал забвение всего «старого», а архитекторы-новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить производству, а производство – народу.

Читайте также:

Дух советской эпохи: топ-5 зданий в стиле «сталинский ампир» в Петербурге

В это время в Ленинграде начали создаваться уникальные здания и комплексы, формировались свои школы и приемы. По мнению исследователя, соавтора книги «Архитектура ленинградского авангарда» Маргариты Штиглиц, на ленинградский авангард повлияли модерн и неоклассика.



Еще одна важная особенность – внимание к выразительности художественной формы, на которую повлиял художник Казимир Малевич (идеи супрематизма, – прим. ред.) и немецкий архитектор Мендельсон, который привнес в советскую архитектуру европейские черты.

Первый жилой дом Ленсовета

Первый дом Ленсовета – яркий пример элитного здания в эпоху становления СССР. В доме всего 76 квартир, в которых от двух до шести комнат (некоторые из них двухуровневые, – прим. ред.). Предназначались они для партийных работников и знаменитых семей.

В народе поговаривали, что одну из квартир строили для любовницы первого секретаря Ленинградского обкома ВКП Сергея Кирова. Достоверно известно, что здесь жила семья Алексея Толстого, тут выросла писательница Татьяна Толстая.

Само здание может похвастать встроенной мебелью, дубовыми внутриквартирными лестницами и солярием на крыше. Поскольку дом стоит рядом с рядом Карповкой, которая часто выходила из берегов, архитекторы Евгений Левинсон и Игорь Фомин придумали внешние лестницы, чтобы детский сад на втором этаже здания можно было легко эвакуировать.

Сейчас в доме живут обычные семьи, а его состояние оставляет желать лучшего. В здании часто наблюдаются скачки электричества, есть серьезные проблемы с инженерными сетями.

Где: Набережная реки Карповки, 13

Почему: первый дом для новой ленинградской элиты

Фото: Wikipedia / Alex "Florstein" Fedorov

Дом культуры имени Ленсовета

Недалеко от дома на набережной Карповки находится еще одно здание, возведенное архитектором Левинсоном. Здание можно назвать своеобразным конструктором, таккак оно включило в себя дореволюционный «Спортинг-палас», находившийся на этом месте.

В этом комплексе был ресторан, кино- и концертный зал, а также зал для катания на роликовых коньках. В 1930-е годы было решено перестроить опустевшее к тому времени здание на новый лад, сохранив развлекательные функции.

В новом доме культуры размещалось два зала: театральный (сейчас ДК им. Ленсовета, – прим. ред.) с потолком в форме рупора для лучшей акустики и небольшой кинозал, выступающий на углу в форме сектора.

Планировалась также спортивная зона с бассейном, но она не была построена. Не была также реализована в полную высоту башня, хоть Левинсон неоднократно просил увеличить ее с построенных 30 метров до запланированных 46. Из-за этой потери высоты здание кажется лишенным яркого акцента и слегка растянутым.

Где: Каменноостровский проспект, 42

Почему: первый культурный кластер на Петроградской стороне

Фото: Wikipedia / Alex "Florstein" Fedorov

Дом-коммуна общества политкаторжан

Архитектура авангарда развивалась на окраинах Ленинграда, но иногда в виду важности проектов их пускали в исторический центр. Ярким примером служит дом-коммуна политкаторжан, построенный прямо напротив Петропавловской крепости.

Общество политкаторжан было организовано в 1921 году, в него входили бывшие узники царских тюрем и ссылок. В конце 1920-х оно насчитывало 2,7 тыс. человек и имело свыше 50 филиалов по всей стране. Правда просуществовало оно недолго, до 1935 года.

Тогда многие жители дома вновь стали жертвами репрессий. Но на момент строительства никто не мог этого предположить – дом проектировали для светлого будущего. Он был разделен на три корпуса, в нем расположились по 200 двух- и трехкомнатных квартир.

В квартирах не было кухонь, на первом этаже располагалась столовая-ресторан (в комнатах были лишь электрические шкафы для подогрева пищи, – прим. ред.) и зал на 500 мест. По своей оснащенности дом не уступал первому жилому дому Ленсовета.

В доме располагались детский сад, солярий, прачечная, библиотека. При доме также работал музей каторги и ссылки. Большинство этих зон находилось на первом этаже, и архитекторы удачно выделили его ленточным остеклением. Создается ощущение, что здание парит или плывет над землей.

Где: Троицкая площадь, 1

Почему: приглядитесь к ансамблю Троицкой площади и прочитайте текст еще разочек

Фото: Wikipedia / Alex "Florstein" Fedorov

Силовая подстанция фабрики «Красное знамя»

Фабрика «Красное знамя» была одним из самых крупных текстильных предприятий в стране. В начале XX века ей принадлежало 40% трикотажного рынка России. В 1920-е весь фабричный комплекс было решено переоборудовать, для чего привлекли мастера промышленного строительства, немецкого архитектора Эриха Мендельсона.

Смелый и талантливый проект архитектора не был воплощен из-за недовольства ленинградских архитекторов, которые возмутились тем, что иностранец получил проект без конкурса. В скором времени Мендельсон отказался от авторства и прекратил работу с Ленинградом.

Единственным полностью реализованным его детищем на «Красном знамени» стала силовая подстанция. По словам исследователей, одно здание немецкого архитектора оказало большое влияние на весь ленинградский авангард.

Подстанция состоит из нескольких блоков. Вдоль Пионерской улицы тянется прямоугольный, с вертикальным ритмом витражей и железобетонных рам. Он заканчивается эффектным скруглением. В нижнем округлом кирпичном ярусе помещались фильтры, в верхнем объеме – резервуары с чистой водой.

Этот верхний почти глухой перетянутый обручами объем создает метафору корабля, тянущего за собой остальной комплекс фабрики. По словам архитекторов, подстанция может считаться манифестом Мендельсона, так как в ее архитектурном образе органично слиты приемы функционализма и экспрессионизма.

Где: Пионерская улица, 53Ф

Почему: уникальная силовая подстанция, созданная признанным мэтром архитектуры

Фото: Wikipedia / Alex "Florstein" Fedorov

Водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик»

Лауреат Притцкеров­ской премии Заха Хадид, впервые приехавшая в Петербург, сразу попросила отвезти ее к башне Якова Чернихова. Все встречавшие удивились странной просьбе, так как не знали о существовании этого здания. Удивились они еще больше, приехав к заводским корпусам на Васильевском острове и увидев бетонную каланчу, напоминающую гвоздь.

Этот фабричный шедевр стоит на 25-й линии. Завод «Красный гвоздильщик» на этом месте был основан еще в середине XIX века. Очередное переименование и модернизация пришлись на 1920-е годы. Тогда-то к работе над проектом и был привлечен Чернихов, который создал уникальную водонапорную башню и канатный цех.

Каланча – уникальный пример состоявшегося проекта Чернихова (он построил всего три здания, – прим. ред.). Активный силуэт сооружения эффектно воспринимается в перспективе улицы. Динамичная композиция построена на остром контрасте легкой водонапорной башни и протяженного здания канатного цеха.

Форма каланчи при всей простоте демонстрирует возможности железобетона. На узком и высоком параллелепипеде, в котором помещается лестница, установлен цилиндр для резервуара с водой. Его центр смещен, подпорками служат две тонкие вертикали. По форме башня напоминает гвоздь, что было созвучно выпускаемой продукции.

Где: 25-я линия Васильевского острова

Почему: эту каланчу первым делом хотела увидеть архитектор Заха Хадид

Фото: Instagram / @arch_museum