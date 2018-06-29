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Дух советской эпохи: топ-5 зданий в стиле «сталинский ампир» в Петербурге

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© Фото: Instagram / @livenceva_tatiana

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Перед тем, как Никита Хрущев объявил в СССР борьбу с архитектурными излишествами, в стране возводили изумительно красивые и помпезные здания, которые символизировали монументальность страны. Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие образцы «сталинского ампира» в Северной столице.

Дом Советов

 

Главное произведение сталинского ампира в Северной столице строили пять лет – с 1936 по 1941 год под руководством архитектора Ноя Троцкого. Советские власти предполагали, что монументальный квартал станет новым центром Петербурга, однако планам помешала война.

Во время войны в здании находился наблюдательный пункт артиллерии, а затем штаб Ленинградского фронта. После Великой Отечественной в Доме Советов работали различные научные институты, затем оборонное предприятие НПО «Ленинец». 

Сейчас помещения Дома Советов сдаются в аренду под офисы. Однако даже текущее предназначение здания не мешает восхищаться его монументальностью. Особенно четырнадцатиколонным портиком, который завершает скульптурная группа на тему социалистического строительства и герб РСФСР.

Адрес: Московский проспект, 212

Wikipedia / Florstein
  

Дом с кинотеатром «Дружба»

 

Большинство петербуржцев уже не знают о кинотеатре «Дружба», хотя там можно посмотреть все те же самые фильмы, что и в крупных сетевых кинотеатрах, только куда дешевле. Каждый, кто хоть раз бывал на Московском проспекте, наверняка замечал фундаментальное многоэтажное здание, первый этаж которого отдан под государственный кинотеатр.

Дом с кинотеатром «Дружба» – первая десятиэтажка советского Ленинграда. В советские годы ее удостоили премии Всероссийского конкурса в номинации «Лучшее жилое здание». Построили его в 1953 году по проекту архитекторов Русакова и Фромзеля.

Кинотеатр на первом этаже дома начал работать позднее – в 1956 году. Изначально «Дружба» была исключительно детским кинотеатром, а сейчас здесь показывают фильмы для зрителей любых возрастов.

Адрес: Московский проспект, 202

Фото: интернет-газета «Карповка»
 

Дом со шпилем у метро «Парк Победы»

 

Этот знаменитый дом, где родился Виктор Цой, строили целых 13 лет – с 1940 по 1953 год. Девятиэтажка на Московском проспекте стала доминантой района, а шпиль высотой в 76 метров и вовсе достопримечательностью, на которую приезжали посмотреть из других районов города.

Фасады дома, исполненные на морскую тематику, впечатляют деталями: мужчины и женщины поддерживают руками якоря, а звезда на вершине шпиля, над которым работали служащие Адмиралтейских верфей, служит одновременно красивым элементом декора и настоящим флюгером.

После сдачи дома в нем начали селиться влиятельные люди: политики и военные, однако с течением времени облик обителей высотки поменялся. Спустя девять лет ситуация поменялась. К 1962 году здесь жили простые советские граждане, многие из которых существовали в стесненных условиях. К слову, совсем юный Цой и вовсе жил в проходной комнате.

Адрес: Московский проспект, 190

Wikipedia / Михаил Медвинский
 

Станция метро «Кировский завод»

 

Влияние монументального ампира невооруженным взглядом угадывается практически на всех станциях «красной» ветки петербургского метро. И если про убранство «Автово» рассказывают во всем мире, то про павильон станции «Кировский завод» многие забывают. 

Эта станция открыла свои двери в 1955 году, став частью первой очереди Ленинградского метрополитена. Среди ярких элементов взгляд сразу отмечает массивные дорические колонны, отчего постройка очень напоминает древнегреческий храм. Всего колонн 44.

Но ключевой особенностью и памятником прогресса является все-таки люверсное освещение, которое впервые применили в работе над станцией метро. Осветительные приборы необычны тем, что лампы дневного света скрыли под сквозной решеткой. Кажется, что над головой распростерлось открытое небо. 

Адрес: проспект Стачек, 70 – станция метро «Кировский завод»

Wikipedia / Florstein
 

Светлановская площадь

 

До 1950-х годов прошлого века на месте Светлановской площади стояла церковь, несколько деревянных домиков, дома с курами и гусями. Потом все это снесли и построили один из самых красивых ансамблей поздней сталинской эпохи.

Архитектурный ансамбль Светлановской площади сформирован тремя зданиями, построенных из монолитных блоков и снабженных прямолинейными массивными эркерами. Они расположены полукругом. Это дома по проспекту Энгельса с номерами 21, 23 и 25. Их авторы – известные советские архитекторы Савкевич, Белов и Шретер.

Изначально в центральном здании этого архитектурного ансамбля располагался радиополитехникум. Сегодня на его месте открылось инженерная школа электроники. В двух других зданиях расположены торговые объекты (в советские годы здесь был Светлановский универмаг) и лабораторный корпус предприятия «Светлана».

Фото: Oldsp.ru
 

 

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