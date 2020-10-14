Ленинградский зоопарк проводит конкурс на лучшее имя для детеныша бурого капуцина

С момента своего рождения в Ленинградском зоопарке 29 июля детеныш бурого капуцина постоянно находился рядом с мамой. По этой причине, у сотрудников зоопарка не было возможности выяснить пол животного.

На официальной странице Ленинградского зоопарка в социальной сети «Вконтакте» было размещено объявление о конкурсе на имя для детеныша. Сотрудники зоопарка выразили свое желание найти имя, которые идеально бы сочеталось с именами остальных членов семьи животного, которых зовут Рикардо, Бланка, Вета и Франческа.

Всем желающим поучаствовать в конкурсе была предоставлена возможность предложить свой вариант имени, для этого надо опустить записку в ящик рядом с вольером животного. Итоги конкурса подведут 23 октября.