У бурых капуцинов в Ленинградском зоопарке родился детеныш

В среду, 12 августа, сотрудники Ленинградского зоопарка сообщили о прибавлении в семействе бурых капуцинов, обезьянок родом из Южной Америки.

Трое бурых капуцинов, самец Рикардо и самки Бланка и Вета, живут в зоопарке с 2017 года. В прошлом году мамой стала Бланка, а в этом – Вета.

Отец детеныша Рикардо периодически помогает Вете заботиться о малыше. Бланка и ее дочь Франческа пока что живут отдельно от новоиспеченных родителей и познакомятся с маленьким капуцином, когда тот немного подрастет.

Малыш очень привязан к матери и большую часть времени ползает по ней, цепляясь за шерсть. Мать детеныша Вета не подпускает к себе посторонних, поэтому пол нового капуцина пока что неизвестен. Имя ему будет дано позже.