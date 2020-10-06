Самокаты в Петербурге стали пользоваться большим спросом

Электросамокаты и скутеры в Санкт-Петербурге стали пользоваться большой популярностью. Интернет-платформа AliExpress Россия предоставила данные о том, что спрос на самокаты и скутеры летом вырос на 36%.

В начале и конце лета жители Петербурга зачастую выбирали средством для передвижения скутеры. Продажи данной категории выросли на треть.

В 2019 году большее предпочтение отдавали электровелосипедам. Они являлись самым популярным товаром для петербуржцев. В 2020 году спрос на запчасти и аксессуары для электровелосипедов стал еще больше.

Прежде АБН сообщало, что для велосипедов и самокатов появится интерактивная карта парковок в Санкт-Петербруге.