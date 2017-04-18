Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

Впервые акция состоялась в 2012-м. Уже через два года ее поддержали более двух тыс. площадок по всей стране.

В этом году темой акции, которая состоится в пятницу, 21 апреля, станет «Новое прочтение». Всего «Библионочи» пройдут в 84 регионах страны.

Все мероприятия в библиотеках Петербурга в этот вечер будут бесплатными.

Библионочь английского юмора

«Библионочь-2017» в Центре Британской Книги будет наполнена неподражаемым английским юмором.

В этот вечер посетители узнают о характерных чертах тонкого английского юмора, его разновидностях, о том, что делает британский юмор отличным от других, а также о тысяче и одном способе выразить иронию на английском.

Гости узнают о юморе в повседневной жизни англичан, а также в кино, литературе и на телевидении. Вместе с ведущим – носителем языка прочитают и обсудят несколько прекрасных коротких юмористических рассказов, познакомятся с талантливыми авторами школы английского юмора, посмотрят отрывки из лучших комедийных шоу.

Фото: kg-portal.ru

Где: Центр Британской Книги - улица 7-я Красноармейская, дом 30 (станция метро «Балтийская»)

Когда: 21 апреля в 18:00

Подробная информация: +7 (812) 575-16-34

Ночь чтения вслух

Необычный вечер ожидает посетителей библиотеки Охта-LAB с перфомансом, выставкой иллюстраторов, лекциями и немым кино.

С 18.00 – открытие выставки Фестиваля молодых иллюстраторов: мастер-классы, мини-маркет от художников – весь вечер

18:00 – «ЧИТАТЬ. ВСЛУХ» – перфоманс-читка-соревнование для всех желающих

18:00 – 20:30 — философский субботник

19:00 — лекция от Клуба супергероев к году экологии – о супергероях, которые защищают природу и животных

20:00 — саунд-чтение – чтение с проекции под живое музыкальное сопровождение

21:00 – современная мужская поэзия

22:00 – «Немое кино по-настоящему» — немое кино с тапером

20:30 — лекция о современной книжной иллюстрации, совместно с издательствами «Самокат», «Поляндрия» и «Бумкнига»

Фото: okhtalab.ru

Где: Культурно-образовательное пространство Охта Lab - улица Якорная, дом 5А (станция метро «Новочеркасская)

Когда: 21 апреля в 18:00

Подробная информация: +7 (812) 449-00-55

Ночь в стиле Твин Пикс

В Открытой гостиной на один вечер появится небольшой провинциальный американский городок, населенный дружными, наивными и немного эксцентричными людьми - Твин Пикс.

Участники окажутся в том самом Черном Вигваме, побывают в кофейне, где агент Купер попробовал лучший кофе в его жизни. Индеец по имени Ястреб, помощник шерифа, расскажет о знаках и символах индейской мифологии, а также вам откроется тайна работы с деревом.

Фото: kyky.org

Где: Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова – Литейный проспект, дом 19 (станция метро «Чернышевская»)

Когда: 21 апреля в 18:00

Подробная информация: +7 (812) 272-36-60

Эконочь

В этот вечер в библиотеке у гостей будет возможность посмотреть и оценить подборку самых интересных фильмов об окружающей среде и жизни на планете, послушать серию лекций «Экология семейных отношений», «Эстетика оформления ночных клубов», «Знаки внимания природе». Лекции пройдут в формате живого диалога на актуальные темы «Человек-Человек», «Человек-природа», «Человек-общество». Будет организована работа пункта по сбору «опасного мусора» для дальнейшей переработки.

А также можно будет поучаствовать в создании коллажа «Признание в любви природе».

Фото: 1366x768.ru

Где: Библиотека им. Н. А. Некрасова - проспект Бакунина, дом 2 (станция метро «Площадь Восстания»)

Когда: 21 апреля в 18:00

Подробная информация: +7 (812) 274-01-69

Ночь в библиотеке для слепых

Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает всех желающих посетить уникальную интерактивную программу «Мертвые души. Импровизация» (к 175-летию юбилею поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»), которая позволит гостям библиотеки познакомиться с образами героев произведения, принять участие в театральной импровизации — создать оригинальное окончание недописанной автором поэмы.

Фото: vk.com/gbsspb

Где: Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих - улица Стрельнинская, дом 11 (станция метро «Чкаловская»)

Когда: 21 апреля в 18:00

Подробная информация: группа «ВКонтакте»

Ночь высоких технологий

Праздник с развлечениями, розыгрышем призов и с участием разработчиков, гиков и музыкантов состоится в Библиотеке Друзей, которую поделят на зоны по интересам. На входе гости получат карту с расписанием. Одновременно карта является лотерейным билетом.



Развлекательная зона: оптические лабиринты, новейшие интерфейсы и VR-технологии, зал оживших игровых автоматов, отдельная детская программа и DJ-сет на виниловых пластинках.

Образовательная зона: мастер-классы и панельные дискуссии между ученым, писателем-фантастом и бизнесменом.

Выставки: легендарные компьютеры и приставки, картины с дополненной реальностью, презентация компьютерных инди-игр.

Шоу: рок-каверы на музыку из 8-битных и современных игр, уличное шоу и большая лотерея.

Фото: Mediasat

Где: Библиотека друзей - Московское шоссе, дом 2 (станция метро «Московская»)

Когда: 21 апреля в 20:00

Подробная информация: +7 (812) 242-32-02

Ночь мифов и легенд

Мир мифов и легенд - волшебный чертог скандинавских богов. Неустрашимые воины, прекрасные девы, сладкоголосые скальды, трепещущие паруса драккаров.

Конкурсы, мастер-классы, викторины, лекции, выставки, выступления музыкальных коллективов, исторические и современные настольные игры и много-много викингов от клубов исторической реконструкции «Ульвгард», «Морская дружина «Рус» и проекта «Старинные затеи».

Фото: tagilvariant.ru

Где: Библиотека правовой и экономической информации - улица Благодатная, дом 20 (станция метро «Электросила»)

Когда: 21 апреля в 21:00

Подробная информация: +7 (812) 242-35-78

Ночь музыки и истории

В рамках программы вечера в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра прозвучат лирические вокальные произведения русских и зарубежных композиторов, звучавшие в концертных залах и гостиных Петербурга ХIХ века.

Известный историк, литератор, издатель Яков Аркадьевич Гордин, чьи книги о декабристах пользуются неизменным спросом у читателя, выступит на «Библионочи» с рассказом о декабризме, что является неотъемлемой частью истории Коломны. У всех гостей будет возможность поучаствовать в видеовикторине «Декабристы в Петербурге». В завершение вечера будет показан документальный фильм «Петербург. Декабристы».

Фото: Культура.рф

Где: Библиотека-музей Старая Коломна - площадь Никольская, дом 2(станция метро «Садовая»)

Когда: 21 апреля в 18:00

Подробная информация: +7 (812) 714-74-86

Для детей

Семейный квест приглашает пройтись по знакомым улицам в качестве следопыта.

В поиске ответа на каверзную загадку дворника Степана в помощь юным героям придут литературные подсказки из прошлого (Достоевский, Горький, Чехов, Хармс…) и настоящего (Рубина, Яковлева…). Если участники успешно пройдут квест, то обязательно познакомятся с самим дворником Степаном и получат от него небольшие сувениры. Продолжительность квеста – 45-50 минут.

После прохождения квеста все смогут согреться чаем в библиотеке, посмотреть выставку и сфотографироваться на память в литературной тантамереске дворника Степана.

Фото: Lermontovka-spb.ru

Где: Детская библиотека МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, улица 4-я Красноармейская, дом 13 (станция метро «Технологический институт»)

Когда: 21 апреля в 18:00

Подробная информация: +7 (812) 316-68-77

Японская ночь

В течение ночи у всех желающих будет уникальная возможность - своими руками сделать из бумаги цветочную кусудаму; посмотреть утраченные и найденные винтажные фильмы Японии, снятые на заре кинематографа; сфотографироваться на фоне узоров каллиграфии; приобщиться к культуре настольных игр японской знати и поиграть в ута-карута и сеги; виртуально побывать в Японии; посмотреть выставку японских книжных закладок и многое другое.

Где: Библиотека им. К.А. Тимирязева - улица Шкапина, дом 6 (станция метро «Балтийская»)

Фото: Gandex.RU

Когда: 21 апреля в 18:00

Более подробнее: +7 (812) 275-75-18