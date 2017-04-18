Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.
Впервые акция состоялась в 2012-м. Уже через два года ее поддержали более двух тыс. площадок по всей стране.
В этом году темой акции, которая состоится в пятницу, 21 апреля, станет «Новое прочтение». Всего «Библионочи» пройдут в 84 регионах страны.
Все мероприятия в библиотеках Петербурга в этот вечер будут бесплатными.
Библионочь английского юмора
«Библионочь-2017» в Центре Британской Книги будет наполнена неподражаемым английским юмором.
В этот вечер посетители узнают о характерных чертах тонкого английского юмора, его разновидностях, о том, что делает британский юмор отличным от других, а также о тысяче и одном способе выразить иронию на английском.
Гости узнают о юморе в повседневной жизни англичан, а также в кино, литературе и на телевидении. Вместе с ведущим – носителем языка прочитают и обсудят несколько прекрасных коротких юмористических рассказов, познакомятся с талантливыми авторами школы английского юмора, посмотрят отрывки из лучших комедийных шоу.
Фото: kg-portal.ru
Где: Центр Британской Книги - улица 7-я Красноармейская, дом 30 (станция метро «Балтийская»)
Когда: 21 апреля в 18:00
Подробная информация: +7 (812) 575-16-34
Ночь чтения вслух
Необычный вечер ожидает посетителей библиотеки Охта-LAB с перфомансом, выставкой иллюстраторов, лекциями и немым кино.
С 18.00 – открытие выставки Фестиваля молодых иллюстраторов: мастер-классы, мини-маркет от художников – весь вечер
18:00 – «ЧИТАТЬ. ВСЛУХ» – перфоманс-читка-соревнование для всех желающих
18:00 – 20:30 — философский субботник
19:00 — лекция от Клуба супергероев к году экологии – о супергероях, которые защищают природу и животных
20:00 — саунд-чтение – чтение с проекции под живое музыкальное сопровождение
21:00 – современная мужская поэзия
22:00 – «Немое кино по-настоящему» — немое кино с тапером
20:30 — лекция о современной книжной иллюстрации, совместно с издательствами «Самокат», «Поляндрия» и «Бумкнига»
Фото: okhtalab.ru
Где: Культурно-образовательное пространство Охта Lab - улица Якорная, дом 5А (станция метро «Новочеркасская)
Когда: 21 апреля в 18:00
Подробная информация: +7 (812) 449-00-55
Ночь в стиле Твин Пикс
В Открытой гостиной на один вечер появится небольшой провинциальный американский городок, населенный дружными, наивными и немного эксцентричными людьми - Твин Пикс.
Участники окажутся в том самом Черном Вигваме, побывают в кофейне, где агент Купер попробовал лучший кофе в его жизни. Индеец по имени Ястреб, помощник шерифа, расскажет о знаках и символах индейской мифологии, а также вам откроется тайна работы с деревом.
Фото: kyky.org
Где: Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова – Литейный проспект, дом 19 (станция метро «Чернышевская»)
Когда: 21 апреля в 18:00
Подробная информация: +7 (812) 272-36-60
Эконочь
В этот вечер в библиотеке у гостей будет возможность посмотреть и оценить подборку самых интересных фильмов об окружающей среде и жизни на планете, послушать серию лекций «Экология семейных отношений», «Эстетика оформления ночных клубов», «Знаки внимания природе». Лекции пройдут в формате живого диалога на актуальные темы «Человек-Человек», «Человек-природа», «Человек-общество». Будет организована работа пункта по сбору «опасного мусора» для дальнейшей переработки.
А также можно будет поучаствовать в создании коллажа «Признание в любви природе».
Фото: 1366x768.ru
Где: Библиотека им. Н. А. Некрасова - проспект Бакунина, дом 2 (станция метро «Площадь Восстания»)
Когда: 21 апреля в 18:00
Подробная информация: +7 (812) 274-01-69
Ночь в библиотеке для слепых
Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает всех желающих посетить уникальную интерактивную программу «Мертвые души. Импровизация» (к 175-летию юбилею поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»), которая позволит гостям библиотеки познакомиться с образами героев произведения, принять участие в театральной импровизации — создать оригинальное окончание недописанной автором поэмы.
Фото: vk.com/gbsspb
Где: Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих - улица Стрельнинская, дом 11 (станция метро «Чкаловская»)
Когда: 21 апреля в 18:00
Подробная информация: группа «ВКонтакте»
Ночь высоких технологий
Праздник с развлечениями, розыгрышем призов и с участием разработчиков, гиков и музыкантов состоится в Библиотеке Друзей, которую поделят на зоны по интересам. На входе гости получат карту с расписанием. Одновременно карта является лотерейным билетом.
Развлекательная зона: оптические лабиринты, новейшие интерфейсы и VR-технологии, зал оживших игровых автоматов, отдельная детская программа и DJ-сет на виниловых пластинках.
Образовательная зона: мастер-классы и панельные дискуссии между ученым, писателем-фантастом и бизнесменом.
Выставки: легендарные компьютеры и приставки, картины с дополненной реальностью, презентация компьютерных инди-игр.
Шоу: рок-каверы на музыку из 8-битных и современных игр, уличное шоу и большая лотерея.
Фото: Mediasat
Где: Библиотека друзей - Московское шоссе, дом 2 (станция метро «Московская»)
Когда: 21 апреля в 20:00
Подробная информация: +7 (812) 242-32-02
Ночь мифов и легенд
Мир мифов и легенд - волшебный чертог скандинавских богов. Неустрашимые воины, прекрасные девы, сладкоголосые скальды, трепещущие паруса драккаров.
Конкурсы, мастер-классы, викторины, лекции, выставки, выступления музыкальных коллективов, исторические и современные настольные игры и много-много викингов от клубов исторической реконструкции «Ульвгард», «Морская дружина «Рус» и проекта «Старинные затеи».
Фото: tagilvariant.ru
Где: Библиотека правовой и экономической информации - улица Благодатная, дом 20 (станция метро «Электросила»)
Когда: 21 апреля в 21:00
Подробная информация: +7 (812) 242-35-78
Ночь музыки и истории
В рамках программы вечера в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра прозвучат лирические вокальные произведения русских и зарубежных композиторов, звучавшие в концертных залах и гостиных Петербурга ХIХ века.
Известный историк, литератор, издатель Яков Аркадьевич Гордин, чьи книги о декабристах пользуются неизменным спросом у читателя, выступит на «Библионочи» с рассказом о декабризме, что является неотъемлемой частью истории Коломны. У всех гостей будет возможность поучаствовать в видеовикторине «Декабристы в Петербурге». В завершение вечера будет показан документальный фильм «Петербург. Декабристы».
Фото: Культура.рф
Где: Библиотека-музей Старая Коломна - площадь Никольская, дом 2(станция метро «Садовая»)
Когда: 21 апреля в 18:00
Подробная информация: +7 (812) 714-74-86
Для детей
Семейный квест приглашает пройтись по знакомым улицам в качестве следопыта.
В поиске ответа на каверзную загадку дворника Степана в помощь юным героям придут литературные подсказки из прошлого (Достоевский, Горький, Чехов, Хармс…) и настоящего (Рубина, Яковлева…). Если участники успешно пройдут квест, то обязательно познакомятся с самим дворником Степаном и получат от него небольшие сувениры. Продолжительность квеста – 45-50 минут.
После прохождения квеста все смогут согреться чаем в библиотеке, посмотреть выставку и сфотографироваться на память в литературной тантамереске дворника Степана.
Фото: Lermontovka-spb.ru
Где: Детская библиотека МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, улица 4-я Красноармейская, дом 13 (станция метро «Технологический институт»)
Когда: 21 апреля в 18:00
Подробная информация: +7 (812) 316-68-77
Японская ночь
В течение ночи у всех желающих будет уникальная возможность - своими руками сделать из бумаги цветочную кусудаму; посмотреть утраченные и найденные винтажные фильмы Японии, снятые на заре кинематографа; сфотографироваться на фоне узоров каллиграфии; приобщиться к культуре настольных игр японской знати и поиграть в ута-карута и сеги; виртуально побывать в Японии; посмотреть выставку японских книжных закладок и многое другое.
Где: Библиотека им. К.А. Тимирязева - улица Шкапина, дом 6 (станция метро «Балтийская»)
Фото: Gandex.RU
Когда: 21 апреля в 18:00
Более подробнее: +7 (812) 275-75-18