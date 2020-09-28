Ленинградский зоопарк переходит на осенний график работы

Ленинградский зоопарк в связи с наступлением осени меняет график своей работы. С понедельника, 28 сентября, рабочие часы сокращены.

Кассы зоопарка будут закрываться на час раньше. Посетители зоопарка могут прийти и посмотреть на животных по-прежнему каждый день, но только с 10:00 до 17:00. Информация о новом графике работы размещена на официальном сайте Ленинградского зоопарка.

При этом зоопарк по-прежнему очень ждет посетителей. Ранее, в конце сентября, там зацвели орхидеи и лилии, прийти и полюбоваться на которые приглашают петербуржцев и гостей города.