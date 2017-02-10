Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

Где будут проводиться необычные акции в честь Дня святого Валентина

Пункт регистрации вечной любви

Несмотря на то, что мероприятие носит шуточный характер, для многих это один из способов признаться в чувствах или сделать предложение. Зарегистрировать «вечную любовь» приходят как молодые пары, так и семьи со стажем. В назначенном месте влюбленные произносят клятву верности и получают заветное свидетельство.

Никаких взносов и пошлин платить за это не нужно. Организаторы сами дарят подарки и разыгрывают призы среди «новобрачных». Тем, кто в День святого Валентина не сможет посетить Северную столицу, сертификаты верности отправят по почте. Для участия в проекте «Письмо Любви 2017» необходимо вступить в официальные группы мероприятия в социальных сетях и следовать инструкциям. Заветные письма отправят жителям России и других стран.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Думская улица, около метро «Гостиный двор»

Когда: 14 февраля с 17 до 19 часов

Сколько: бесплатно

Ледяное сердце на Исаакиевской площади

На Исаакиевской площади ко дню Святого Валентина шоколадная фабрика «Счастье» установит ледяное сердце весом 500 кг для всех влюбленных. Внутри сердца застыли кубики домашнего пралине и два билета в Амстердам, где в 1828 году голландский химик Конрад Ван Хутен изменил ход истории шоколадного производства. Он изобрел технологию отделения какао-масла и какао-порошка, которая позволила создавать твердый шоколад, и сделал первую шоколадную плитку.

Добраться до билетов в Амстердам от авиакомпании KLM (Королевские Голландские Авиалинии) и шоколадного кусочка «Счастья» сможет каждый, кто попробует теплом ладоней растопить ледяное сердце. В ледяной валентинке будет несколько сотен шоколадных конфет от кондитеров шоколадной фабрики «Счастье» - Лорана Морено и Екатерины Кисельковой.

Где: Исаакиевская площадь, Малая Морская, 24

Когда: 12 февраля, с 12 до 16 часов

Стоимость: бесплатно

Огромное сердце из 111 окон отеля AZIMUT

Всего на два часа в отеле AZIMUT устроят интересную акцию – в 111 окнах появится огромное сердце. Подобный проект проводится уже не в первый раз – организаторы пишут, что изначально его автором стал один влюбленный человек, остававшийся в отеле.

На этот раз все фотографии сердца и все селфи с ним, выложенные c хэштэгом #azimutзажигаетсердца, получат возможность выиграть романтические выходные для двоих в любом из отелей сети.

Где: отель AZIMUT - Лермонтовский проспект, 43/1

Когда: 14 февраля, с 19 до 21 часа

Стоимость: бесплатно

Пункт регистрации вечной любви. Фото: vk.com/punktlove

Как отпраздновать 14 февраля самым романтичным парам

Признание в любви на катке «Новой Голландии»

С 11 утра до нуля часов 14 февраля на катке подготовлена специальная программа в честь Дня всех влюбленных. Во-первых, на экране перед катком будут показывать самые романтические сцены из культовых фильмов о любви. Кроме того, DJ Kito Jempere составил по случаю праздника специальный плейлист.

Однако самым трогательным подарком для петербуржцев станет возможность рассказать о том, кого они любят прямо на катке. «Мы обязательно зафиксируем этот подвиг на видео и даже покажем его на большом экране в режиме live», - пишут организаторы.

Количество видео-признаний строго ограничено, поэтому записываться на них необходимо заранее - по телефону +7 (812) 245-20-35. В качестве подарка для всех участников перфоманса вход на каток станет бесплатный.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Остров «Новая Голландия» - наб. Адмиралтейского канала, 2

Когда: 14 февраля, с 11 утра до нуля часов

Стоимость: бесплатно

Короткометражки про любовь от Roof Cinema

В День святого Валентина, 14 февраля, Roof Cinema приглашает всех влюбленных, которые хотят провести вечер этого дня по-настоящему романтично и ярко, на вечер кино и музыки о любви. Для гостей выступит необычный квартет виолончелистов CELLO, которые сыграют кавер-версии самых знаменитых хитов - от Фрэнка Синатры до Coldplay, а после гостям покажут подборку лучших короткометражных фильмов о любви - смешных, необычных, романтичных и захватывающих.

В этот день в кафе будет работать специальное меню для влюбленных, что станет отличным сопровождением к красочной программе мероприятия! Все мероприятия Roof Cinema отличаются своим уютом и камерностью, поэтому в продаже всего 76 мест, купить билеты можно по этой ссылке. После покупки билетов организаторы рекомендуют забронировать удобный для вас столик по телефону +7 (911) 929-82-98 (схема зала доступна при покупке билетов). Телефон для справок: 645-10-40.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: DAILY cafe – Казанская улица, 5

Когда: 14 февраля, начало в 19 часов

Стоимость: 300 рублей

Фотосессия с лошадьми как приятный сюрприз

Любимая девушка всю жизнь мечтала о принце на белом коне? Пригласите ее на фотосвидание и оседлайте грациозного ахалтекинского скакуна. На память о прогулке останутся романтические фотографии. А если вы уже завоевали сердца друг друга и готовитесь стать семьей, фотограф сделает для вас нежные свадебные снимки с лошадьми.

Обратите внимание, что цена такой фотосессии не будет отличаться от обычной. Чтобы порадовать фотоприключением и изящными карточками близкого человека, приобретайте подарочный сертификат. Место фотосессии вы можете обговорить с фотографом индивидуально.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: место на ваш выбор

Когда: с 14 февраля по 14 марта

Сколько: от 2000 до 6000 рублей

Фото: vk.com/horzephotospb

Где провести День всех влюбленных подальше от толпы

День святого Валентина в Планетарии

Особую программу для влюбленных приготовил на 14 февраля Петербургский планетарий. Романтическая атмосфера, конкурсы и тысячи звезд на куполе Звездного зала - такое свидание запомнится надолго. Не забудьте также совершить космическое путешествие, побывать в зале занимательных иллюзий и посмотреть в телескоп.

«Вместе со своей второй половинкой, под романтическую музыку, вы сможете ощутить всю магию звездного неба, сказать слова любви друг другу под звездным дождем, обменяться космическими валентинками и услышать лучшие поэтические строки о любви», - пишут организаторы.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Петербургский планетарий - Александровский парк, 4

Когда: 14 февраля, начало в 19 часов и в 20:30

Стоимость: взрослые - 400 рублей, студенты и школьники - 200 рублей. Билеты на специальную программу в День святого Валентина - 1000 рублей за двоих, 16+

День святого Валентина в Океанариуме

В День всех влюбленных устройте романтичное приключение по подводному царству - вы удивитесь, насколько трогательным и даже интимным может быть совместное наблюдение за обитателями пучин.

Сделайте подводное селфи в прозрачном туннеле под толщей воды, посмотрите шоу с акулами или тюленями, найдите самую глазастую рыбу и посетите выставку «Сохранить нельзя потерять», посвящённую редким и исчезающим животным.

Официальный сайт

Где: Санкт-Петербургский Океанариум - улица Марата, 86

Когда: 14 февраля, с 10 до 20 часов

Стоимость: 600-700 рублей

День святого Валентина в Ленинградском зоопарке

Устройте романтическую прогулку по главному петербургскому зоопарку в День всех влюбленных: покормите ласковых камерунских коз, понаблюдайте за белым мишкой или прокатитесь верхом.

Отличной альтернативой переполненным ресторанам и кафе. Наблюдать за животными и изучать их привычки - это всегда интересно, а если прийти вдвоем и живо делиться впечатлениями, то время пролетит приятно и весело.

Официальный сайт

Где: Ленинградский зоопарк - Александровский парк, 1

Когда: 14 февраля с 10 до 17 часов

Стоимость: для взрослых 500 рублей, для студентов 300 рублей

День святого Валентина в Планетарии. Фото: nadasuge.ru

Как провести День всех влюбленных любителям искусства

Программа «Вечер любви» в Театре «Лицедеи»

Артисты предлагают взглянуть на празднование свадьбы с новой точки зрения - клоунской. В программу вошли феерические интерактивные номера: вместе с актерами зрители будут готовиться к торжеству, встречать молодоженов, танцевать и угощаться свадебным караваем. Кроме того, артисты представят тематические и классические номера.

После завершения программы начнётся дискотека, можно будет сфотографироваться с прославленными клоунами и зарядиться положительными эмоциями. Вечер состоится в зале-кабаре, зрители рассаживаются за столиками, их обслуживают официанты. Стоимость билета включает ужин, а напитки доступны в баре театра.

Официальный сайт

Где: Клоун-мим-театр «Лицедеи» - улица Льва Толстого, 9

Когда: 14 и 17 февраля с 19 до 21 часа, а также 18 февраля с 18 до 20 часов

Стоимость: 3000 рублей, 12+

Спектакль «Любовные письма» в Театре «Мастерская»

«Любовные письма» американского драматурга Альберта Гурнея - пьеса, в свое время крайне востребованная в российском театре. Незаслуженно забытая, она возвращается на сцену в постановке режиссера Екатерины Гороховской. Герои спектакля, Энди и Мелисса, влюбились друг в друга подростками, и были разлучены родителями. Письма стали для них единственным способом общения, поддерживая неразрывную связь, которая не слабела с годами.

В прошлом «Любовные письма» становились своеобразным бенефисом для двоих взрослых артистов. Гороховская пошла по иному пути, задействовав в своей постановке двух молодых актеров, Арину Лыкову и Михаила Касапова. Их исполнение придает особую остроту любовной истории, стирает налет старомодной сентиментальности с текста. Пьеса, написанная в середине XX века, превращается в историю со стертыми историческими и географическими рамками.

Официальный сайт

Где: Театр «Мастерская» - улица Народная, 1

Когда: 14 февраля, начало в 19:30

Концерт «Вечер любовных дуэтов»

Дирижер Фабио Мастранджело возглавляет театр с 2013 года, и с тех пор не устает преподносить зрителям творческие подарки. В конце прошлого сезона в июне он презентовал симфонический оркестр Мюзик-холла «Северная симфония». На текущий год график выступлений оркестра, в том числе зарубежных, расписан. Среди них есть тематические концерты, к которым относится и выступление в День влюбленных.

Дуэты из популярных опер - это коллекция классических любовных историй. Романтический сюжет - основа действия почти каждого произведения. Пара переживает интриги и разрывы, но их любовь не испаряется. Такова главная тема концерта, по задумке организаторов: на примере главных оперных сочинений проследить, как любовь побеждает все неприятности. И пусть в некоторых из них, как, например, в «Ромео и Джульетте», нет счастливого финала для героев. Однако сила их чувств осталась непобежденной.

Официальный сайт

Где: Театр «Мюзик-Холл» - Александровский парк, 4М

Когда: 14 февраля с 19 до 21 часа

Стоимость: от 300 рублей, 6+

Фото: licedei.com

Где искать приключений парам, любящим страсть и экстрим

Экспозиция интерактивного музея «Ужасы Петербурга»

Тринадцать комнат, расположившихся на площади в полторы тысячи квадратных метров, рассказывают тринадцать историй, связанных с Петербургом. Некоторые из них связаны с литературными произведениями, другие относятся к городским мифам.

Профессиональные актеры, окруженные реалистичными декорациями и механическими куклами, рассказывают истории о Пиковой даме, Григории Распутине, Родионе Раскольникове, Павле Первом, княжне Таракановой. Представление экспозиции сопровождается музыкальным и световым оформлением.

Официальный сайт

Где: Историческое шоу «Ужасы Петербурга» - улица Марата, 86, ТРК «Нептун», 2 этаж (над океанариумом)

Когда: 14 февраля с 12 до 19 часов

Стоимость: до 1000 рублей, 12+

Катание на квадроциклах

Захватывающее развлечение для любителей скорости и адреналина. Мощный двигатель и высокая устойчивость позволяют компактному мотовнедорожнику легко преодолевать крутые склоны, топкие болота и даже древесные завалы.

В программу поездки по живописным окрестностям Петербурга входит обязательный инструктаж, во время которого вы изучите секреты правильного управления квадроциклом в экстремальных дорожных условиях. Во время поездки в целях безопасности вас будет сопровождать инструктор.

Защитное оборудование (шлем, перчатки, обмундирование) выдается бесплатно. К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет. Дети и подростки могут принимать участие в мотопутешествии только в качестве пассажиров.

Официальный сайт

Где: на ваш выбор

Когда: 14 февраля весь день

Сколько: 1500-3500 рублей

Интерактивный спектакль «Квартал красных фонарей»

Пикантная история с долей здорового юмора и множеством сюрпризов, горячая и смелая постановка, в которой нет ни грамма пошлости, позволит зрителям заново открыть для себя понятие «эротика», а заодно - поучаствовать в необычном приключении.

Участники спектакля перевоплотятся в туристов, которые исследуют легендарный Квартал красных фонарей в Амстердаме. Рядовая экскурсия заканчивается неожиданно: гости заперты в магазине, ассортимент которого полон странных и интригующих вещей. Выбраться из ловушки им поможет находчивость, чувство юмора и загадочный проводник в обличье очаровательной незнакомки.

Официальный сайт



Где: Театр iLocked - Гороховая улица, 32

Когда: 14 февраля с 11 тура до часу ночи

Стоимость: до 1000 рублей, 18+

Фото: ilocked.ru