В Петербурге прошли соревнования «Сильнейший пожарный»

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в парке Героев Пожарных прошли соревнования «Сильнейший пожарный

— 2020». В результате первое место получила сборная Минского городского управления МЧС Республики Беларусь, второе место заняла команда Пожарно-спасательного отряда Санкт-Петербурга, а третье — Главное управление МЧС России по Челябинской области.

Состязание «Сильнейший пожарный» состоит из комплекса комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые участники выполняют за минимальное время в полном снаряжении пожарного. На пути к финишу сотрудникам МЧС нужно преодолеть подъем с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни, поднять с ее вершины рукавную скатку весом 19 кг, кувалдой переместить 73-килограммовую железную балку, затем пробежать с пожарным рукавом, заполненным водой, и направить струю воды в мишень. В завершение этой сложнейшей дистанции необходимо перенести условного пострадавшего — манекен весом около 70 кг.

Для детей и взрослых, пришедших поболеть за участников соревнований, на территории парка была представлена выставка пожарной техники, а также здесь проводились тематические конкурсы, викторины, соревнования на противопожарную тематику и выступления творческих коллективов. Спасатели продемонстрировали гостям мастерство в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП и спасении людей с высоты различными способами.