Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

Концерты и розыгрыши

Главным местом проведения мундиаля в Петербурге станет Конюшенная площадь. Для любителей футбола и просто любых прохожих выступят известные артисты, можно будет принять участие в интересных розыгрышах и посетить тематические площадки.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

В четверг, 14 июня, ровно с 18:00 на большом экране начали смотреть трансляцию матча открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия. После финального свистка перед поклонниками футбола выступит группа «Ночные Снайперы» и DJ Kefir.

Перед закрытием турнира, 12 июля, перед болельщиками в Ледовом дворце ввыступят легендарные Земфира и Alai Oli, закрывать мундиаль на Конюшенной площади будут такие группы как «Несчастный случай» и «Therr Maitz». Помимо музыкальной и футбольной составляющей, петербуржцам и гостям города предложат культурную программу.

Читайте также:

Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018

С 14 июня в историческом парке «Россия – моя история» будет проходить бесплатная выставка, посвященная Чемпионату мира по футболу. Помимо этапов подготовки в мундиалю, зрители смогут проследить эволюцию российского футбола, приобщиться к успехам петербургских клубов «Зенит» и «Динамо».

Болельщикам, предпочитающим прогулки на свежем воздухе, можно посмотреть на разводку мостов под классическую музыку. В дни проведения матчей ЧМ-2018 зрителей ждет «Спортивный плей-лист», такая программа будет 14, 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10, 14 и 15 июля.

Те люди, что далеки от желания пойти на Конюшенную площадь, могут посмотреть матч открытия и последующие встречи ЧМ-2018 в спортивных барах. Список наиболее интересных и атмосферных заведений вы можете найти в специальной подборке портала «Санкт-Петербург.ру».

Фото: Wikipedia / Eugenii

Тишина и покой

Не для всех предстоящий мундиаль стал большим праздником. Петербуржцы, не интересующиеся спортом, жалуются на невероятное скопление людей и машин и постоянный шум не только в центре города. Портал «Санкт-Петербург.ру» подобрал несколько спокойных мест, где ЧМ-2018 точно не будет мозолить глаза.

Самый роскошный вариант – эта дача или загородный дом, особенно если там нет телевизора. Тишина и свежий воздух будут благотворно действовать на нервную систему. Плюс можно порыбачить, сходить в баню или за грибами/ягодами. Да и что вам расказывать, все все сами прекрасно знаете, самое время вырваться на природу.

Окраины Петербурга – вариант похуже, чем дача, но тоже ничего. В условном Купчино или Рыбацком о футболе будут напоминать лишь редкие болельщики. В вашем распоряжении большие парковые зоны. Рекомендуем посетить Шуваловский парк на Парнасе, где можно найти склеп Адольфа, или парк Интернационалистов, который еще не успели застроить городские власти.

Фото: Wikipedia / Витольд Муратов

Вы удивитесь, но хорошим вариантом сбежать от футбола станет Эрмитаж. Чтобы осмотреть коллекцию этого музея, потребуется минимум две недели. Ровно столько будет идти мундиаль в Северной столице. Вместо того, чтобы забивать свою голову футболистами, можно погрузиться в мир культуры, проникнуться величием библиотеки Николая II или же узнать, почему выставка Яна Фабра стала одной из самых скандальных в современной истории музея.

Еще одним местом тишины станет банальная Финляндия. Все финны, заинтересованные в футболе, уже приехали в Петербург, поэтому в Суоми должно быть спокойно. В стране тысячи озер можно посмотреть на красоты дикой и суровой Лапландии, удивиться прогрессивности Хельсинки и посмотреть крепость Свеаборг, которую точно не смогут осадить футбольные болельщики.

Если вы срочно хотите выбросить все проблемы из головы, то нет лучшего средства, чем отправиться в поездку на Валаам. В монастыре можно забыть о современной цивилизации и помочь монахам в непростом деле – ухаживать за яблоневым садом, вспахивать поля и восстанавливать поврежденные скиты.

Фото: пресс-служба Кремля