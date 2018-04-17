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Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

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© Фото: Игорь Руссак / РИА «Новости»

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Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

В конце апреля – начале мая город на Неве наполняется ароматом свежих огурцов. Местные жители сразу же бегут к прилавкам и развалам, чтобы попробовать свежевыловленную корюшку, уже давно ставшую символом Петербурга.

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Массовый ход корюшки в этом году начнется с 24 апреля, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев.

Фото: L!FE
 

По его словам, в этом сезоне рыбы ожидается больше, чем год назад. За последнее десятилетие объем добычи корюшки увеличился в пять раз, в этом году условия для нереста рыбы сложились благоприятные.

Рекомендованный объем добычи корюшки в Финском заливе на сегодня составляет 767 тонн, в Ладожском озере – 1488,5 тонн. Вылов царь-рыбки разрешен только с берега и сачком до одного метра. Штраф за каждую незаконно выловленную рыбу составит 20 рублей.

«Мы знаем места нереста корюшки. Поэтому там будет усилен контроль. Организованы две оперативные рабочие группы, которые будут действовать по Северу-Западу», – подчеркнул Яковлев. 

Где купить корюшку уже сейчас

 

Приобрести корюшку уже сейчас можно в сети магазинов «Азбука вкуса», Super Babylon, универсамах Пулковский и Северный. Активная торговля корюшкой ведется и на пирсе Октябрьской набережной.

Килограмм средней по размерам рыбы можно приобрести за 450 рублей, крупной – 750 рублей. В остальных районах города (у станций метро) торговля начнется чуть позже. 

Фото: Instagram / @salmon yug
 

Где попробовать корюшку уже сейчас

 

Покушать корюшку сейчас можно в ресторане «Корюшка» на пляже Петропавловской крепости. Тарелка с жареным деликатесом (есть альтернатива в виде горячего копчения) обойдется в 680 рублей. В ресторане «Градъ Петровъ» на Университетской набережной жареную ладожскую рыбку утреннего улова отдают за 590 рублей.

Отведать рыбки можно и «Обществе чистых тарелок» на Гороховой улице. Здесь предлагают сковородку жареной корюшки с картошкой за 450 рублей. За 490 рублей хрустящий деликатес с золотистой корочкой, приправленный лимоном и душистыми травами, можно поесть в семейном ресторане Fazenda, расположенном в ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры.

Фото: Instagram / @akhodorovskaya
 

В начале мая во многих кафе и ресторанах Петербурга появится специальное меню с корюшкой. Например, бывает «безлимитная корюшка» за фиксированную цену или корюшка в необычных соусах.

В середине мая, 12-13 мая, в «ЛенЭкспо» пройдет праздник корюшки. Входный билет для взрослых стоит 200 рублей, льготный – 100 рублей. Приобрести жареную царь-рыбку можно будет по цене от 180 рублей за кг, свежую – по цене от 150 рублей.

Помимо вкусной рыбы, на фестивале можно посмотреть на выступления различных музыкальных коллективов, поучаствовать в конкурсах по перетягиванию каната, поднятию гири и ловле рыбки из томатного соуса. Центральное место в программе занимает акция «Зарыбление» – торжественный выпуск мальков в Финский залив.

Фото: Instagram / @smalfish
 

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