В Финском заливе и Ладожском озере ожидают рекордный наплыв корюшки

До конца апреля в Петербурге начнется массовый ход корюшки, который продлится около двух недель. По прогнозам специалистов, в 2018 году в городе будет больше рыбы, чем обычно, вплоть до рекордных показателей.

На пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 17 апреля, врио руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрея Яковлева рассказал, что за 10 лет объем добычи корюшки в Финском заливе вырос в пять раз.

«Этот год будет очень продуктивным для ее вылова», – добавил Яковлев.

Рекомендуемый объем добычи для Финского залива составил 587 тонн, а для Ладожского озера – почти 1,5 тонны. Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства выдало уже 471 разрешение на добычу корюшки.

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Яковлев отметил, что ловить рыбу можно только с берега, используя сачок длиной не более метра. За нарушение предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Первую корюшку в 2018 году в Петербурге заметили еще в конце зимы. Об этом свидетельствовали многочисленные фотографии рыбаков в Instagram.

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