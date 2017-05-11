Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

Безлимитная корюшка в ресторане «Русская Рюмочная №1»

Необыкновенный огуречный запах, нежный вкус и хрустящие хвостики вновь прельщают петербуржцев и гостей города – в Северной столице начался сезон корюшки. Любители утверждают, что корюшка идет как семечки: один раз попробовал и уже не остановиться.

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Каждое воскресенье ресторан «Русская Рюмочная №1» предлагает не лишать себя удовольствия и полакомиться этим деликатесом по-настоящему от души и заплатить всего за 1100 рублей за неограниченную порцию. Подробности акции можно узнать у менеджера ресторана: +7 (812) 570-64-20, 945-08-90.

Ресторан воспроизводит обстановку заведения, которые существовали в конце 19 века в России. Атмосферу ушедшей эпохи создают венские стулья и антикварные буфеты, потертые паркетные полы и абажуры. Посуда и подача блюд также соответствуют стилю: граненые стаканы, лафитники для водки и чай в стаканах с подстаканниками. Также здесь можно попробовать 215 сортов водки.

Официальный сайт

Где: Конногвардейский бульвар, 4

Когда: ежедневно с 12 дня до нуля часов

Сколько: 1100 рублей - безлимит корюшки

Фото: Instagram / @stroganoffgroup

Специальное сет-меню в ресторане «Этаж 41»

Гастрономическая весна в ресторане «Этаж 41» продолжается - гости могут отведать оригинальный сет из корюшки в исполнении бренд-шефа Игоря Корнева. Сет включает в себя четыре блюда: тар-тар из корюшки с соусом из зеленого чили, севиче из корюшки с соусом лемонграсс, корюшка с фисташками и соусом из алоэ и огуречный десерт.

Кроме того, в составе сета также предлагают традиционное угощение - жареную корюшку, аромат которой у многих ассоциируется с началом весны. Сет-меню действует только три дня в неделю – четверг, пятницу и субботу, зато классической вариацией корюшки можно будет наслаждаться каждый день.

Панорамный ресторан современной кухни является самой высокой точкой Северной столицы, находясь на высоте 150 метров и открывая обзор 360 градусов на городскую суету, огни взлетно-посадочной полосы аэропорта, Финский залив, Исаакиевский собор и многие другие достопримечательности Петербурга.

Официальный сайт

Где: площадь Конституции, 3/2, БЦ Leader Tower, 41 этаж

Когда: с воскресенья по среду с 11:10 до часу, с четверга по субботу с 11:30 до трех ночи

Сколько: сет-меню за 2500 рублей

Фото: vk.com/41floor

Корюшка с огуречным тартаром в ресторане «Палермо»

Любителей знаменитой петербургской рыбки приглашают попробовать фирменный рецепт от шеф-повара ресторана «Палермо» - с огуречным соусом тартар. Особая изюминка ресторана – музыкальные программы с живым эстрадным вокалом, которые ждут гостей по вечерам, а после программы танцевальная музыка.

Светлый и просторный ресторан, рассчитанный на 50 посадочных мест. Белые стены, утопающие в зелени, диваны цвета морской волны, мебель из дерева и настенные фрески с видами Палермо передают атмосферу беспечного отдыха и ощущение предвкушения праздника.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 50

Когда: ежедневно с 12 дня до 12 ночи

Сколько: жареная ладожская корюшка с огуречным тартаром 390 рублей

Фото: Instagram / @palermo_restaurant

Корюшка с картофелем и соусом в ресторане «Беринг»

В ресторане «Беринг» также начался традиционный весенний петербургский сезон корюшки. Бренд-шеф заведения Дмитрий Щербаков приготовил аппетитную жаренную ладожскую корюшку с картофелем и соусом тартар. К рыбе прилагается панорамный вид на Северную столицу, так как ресторан расположен на берегу Невы, в самом сердце Петербурга.

«Беринг» занимает огромное по площади пространство: на банкетных мероприятиях здесь непринужденно размещается до 500 человек. Столики расставлены таким образом, что даже в таком огромном зале каждая компания чувствует себя уютно и уединенно. При проведении банкетов пространство превращается в огромную площадку, где хватит места и для большого стола, и для танцпола с ведущим и шоу-программой.

Официальный сайт

Где: Пироговская наб., 5/2

Когда: ежедневно с семи утра до 23 часов

Сколько: порция корюшки 520 рублей

Фото: Instagram / @bering_spb

Корюшка из домашней коптильни в ресторанах «Мамаlыgа»

В ресторанах «МамаLыgа» на Ленинском, Энгельса и Казанской открыт сезон корюшки.Здесь, кроме привычной жареной корюшки, вы сможете оценить вкус сезонного блюда из домашней коптильни. «Она обогатит привычные ощущения легким флером дружеского пикника в теплый вечер», - говорится на сайте ресторана.

В оформлении залов сочетаются современный европейский дизайн и восточный колорит: узорчатые кресла и диваны, плетеные корзины с фруктами, этническая посуда ручной работы. Кухня здесь открытая, так что в ожидании заказа можно наблюдать, как команда поваров готовит любимую рыбку.

Повара ресторана сами делают домашний сыр и соленья, сами коптят мясо и рыбу, сами делают чурчхелу и другие восточные сладости. Винная карта ресторана включает напитки разных регионов, вкусов и ценовых категорий. Наряду с популярными позициями, в ней можно найти коллекционные вина, выпущенные небольшими партиями, а также локальные алкогольные напитки (например, знаменитую чачу).

Официальный сайт

Где: Энгельса, 27 / Казанская, 2 / Ленинский 84/1

Когда: в среднем, с 12 дня до часу (смотреть на сайте)

Сколько: уточнять в ресторане

Фото: vk.com/mamaliga