  • 11 Май 2017
USD 12.05.2017 57.1161 -0.9663
USD ММВБ 18:16 57.48000  
EUR 12.05.2017 62.1595 -1.1039
EUR ММВБ 18:16 62.4850  
Нефть($) 11.05.2017 50.96 +1.37
Нефть(p) 11.05.2017 2910.64 +30.33

Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

Автор:


© Фото: Instagram / @redfoxpub

Темы дня

Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Безлимитная корюшка в ресторане «Русская Рюмочная №1»

 

Необыкновенный огуречный запах, нежный вкус и хрустящие хвостики вновь прельщают петербуржцев и гостей города – в Северной столице начался сезон корюшки. Любители утверждают, что корюшка идет как семечки: один раз попробовал и уже не остановиться.

Читайте также:

День корюшки 2017: чем порадует большой праздник в Петербурге

Каждое воскресенье ресторан «Русская Рюмочная №1» предлагает не лишать себя удовольствия и полакомиться этим деликатесом по-настоящему от души и заплатить всего за 1100 рублей за неограниченную порцию. Подробности акции можно узнать у менеджера ресторана: +7 (812) 570-64-20, 945-08-90.

Ресторан воспроизводит обстановку заведения, которые существовали в конце 19 века в России. Атмосферу ушедшей эпохи создают венские стулья и антикварные буфеты, потертые паркетные полы и абажуры. Посуда и подача блюд также соответствуют стилю: граненые стаканы, лафитники для водки и чай в стаканах с подстаканниками. Также здесь можно попробовать 215 сортов водки.

Официальный сайт

Где: Конногвардейский бульвар, 4

Когда: ежедневно с 12 дня до нуля часов

Сколько: 1100 рублей - безлимит корюшки

Фото: Instagram / @stroganoffgroup

 

Специальное сет-меню в ресторане «Этаж 41»

 

Гастрономическая весна в ресторане «Этаж 41» продолжается - гости могут отведать оригинальный сет из корюшки в исполнении бренд-шефа Игоря Корнева. Сет включает в себя четыре блюда: тар-тар из корюшки с соусом из зеленого чили, севиче из корюшки с соусом лемонграсс, корюшка с фисташками и соусом из алоэ и огуречный десерт.

Кроме того, в составе сета также предлагают традиционное угощение - жареную корюшку, аромат которой у многих ассоциируется с началом весны. Сет-меню действует только три дня в неделю – четверг, пятницу и субботу, зато классической вариацией корюшки можно будет наслаждаться каждый день.

Панорамный ресторан современной кухни является самой высокой точкой Северной столицы, находясь на высоте 150 метров и открывая обзор 360 градусов на городскую суету, огни взлетно-посадочной полосы аэропорта, Финский залив, Исаакиевский собор и многие другие достопримечательности Петербурга.

Официальный сайт

Где: площадь Конституции, 3/2, БЦ Leader Tower, 41 этаж

Когда: с воскресенья по среду с 11:10 до часу, с четверга по субботу с 11:30 до трех ночи

Сколько: сет-меню за 2500 рублей
Фото: vk.com/41floor

 

Корюшка с огуречным тартаром в ресторане «Палермо»

 

Любителей знаменитой петербургской рыбки приглашают попробовать фирменный рецепт от шеф-повара ресторана «Палермо» - с огуречным соусом тартар. Особая изюминка ресторана – музыкальные программы с живым эстрадным вокалом, которые ждут гостей по вечерам, а после программы танцевальная музыка.

Светлый и просторный ресторан, рассчитанный на 50 посадочных мест. Белые стены, утопающие в зелени, диваны цвета морской волны, мебель из дерева и настенные фрески с видами Палермо передают атмосферу беспечного отдыха и ощущение предвкушения праздника.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 50

Когда: ежедневно с 12 дня до 12 ночи

Сколько: жареная ладожская корюшка с огуречным тартаром 390 рублей
Фото: Instagram / @palermo_restaurant

 

Корюшка с картофелем и соусом в ресторане «Беринг»

 

В ресторане «Беринг» также начался традиционный весенний петербургский сезон корюшки. Бренд-шеф заведения Дмитрий Щербаков приготовил аппетитную жаренную ладожскую корюшку с картофелем и соусом тартар. К рыбе прилагается панорамный вид на Северную столицу, так как ресторан расположен на берегу Невы, в самом сердце Петербурга.

«Беринг» занимает огромное по площади пространство: на банкетных мероприятиях здесь непринужденно размещается до 500 человек. Столики расставлены таким образом, что даже в таком огромном зале каждая компания чувствует себя уютно и уединенно. При проведении банкетов пространство превращается в огромную площадку, где хватит места и для большого стола, и для танцпола с ведущим и шоу-программой.

Официальный сайт

Где: Пироговская наб., 5/2

Когда: ежедневно с семи утра до 23 часов

Сколько: порция корюшки 520 рублей
Фото: Instagram / @bering_spb

 

Корюшка из домашней коптильни в ресторанах «Мамаlыgа»

 

В ресторанах «МамаLыgа» на Ленинском, Энгельса и Казанской открыт сезон корюшки.Здесь, кроме привычной жареной корюшки, вы сможете оценить вкус сезонного блюда из домашней коптильни. «Она обогатит привычные ощущения легким флером дружеского пикника в теплый вечер», - говорится на сайте ресторана.

В оформлении залов сочетаются современный европейский дизайн и восточный колорит: узорчатые кресла и диваны, плетеные корзины с фруктами, этническая посуда ручной работы. Кухня здесь открытая, так что в ожидании заказа можно наблюдать, как команда поваров готовит любимую рыбку.

Повара ресторана сами делают домашний сыр и соленья, сами коптят мясо и рыбу, сами делают чурчхелу и другие восточные сладости. Винная карта ресторана включает напитки разных регионов, вкусов и ценовых категорий. Наряду с популярными позициями, в ней можно найти коллекционные вина, выпущенные небольшими партиями, а также локальные алкогольные напитки (например, знаменитую чачу).

Официальный сайт

Где: Энгельса, 27 / Казанская, 2 / Ленинский 84/1

Когда: в среднем, с 12 дня до часу (смотреть на сайте)

Сколько: уточнять в ресторане
Фото: vk.com/mamaliga

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы
    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm