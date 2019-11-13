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Пять мест Петербурга, где согреться необычными и горячими коктейлями

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© Фото: Unsplash / @wildlittlethingsphoto

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Когда из вас в очередной раз вырвется промёрзлый «бррр», а в уме промелькнёт мысль об уютной кроватке, встряхнитесь! Зима – это повод улыбаться, а не грустить (от неё всё равно никуда не деться). Собрали места Северной столицы, где можно согреться в любую погоду.

Daiquiri bar

 

Заведение на Большой Конюшенной считается одним из лучших коктейльных баров Северной столицы. Алкогольные и безалкогольные коктейли здесь готовят с завидным размахом – в меню их более 300.

Например, есть Mid Moon с шоколадной текилой, вермутом, красным вином, соком лимона и клюквы. Сверху коктейль укрывается сугробом ванильной пены и веточкой розмарина.

Это отличное место для тех, кто ищет чего-нибудь оригинального. «Наши бармены всё время экспериментируют и стараются придумать что-то новое. Принципиальная политика бара – вкусные и красивые коктейли по демократичным ценам», – пишут создатели «Дайкири».

Официальный сайт

Где: Большая Конюшенная ул., 1

Когда: ежедневно с 16:00 до 04:00
Фото: Instagram / @daiquiribar
 

Pinch

 

В дождь, снег, град – в Pinch. В кафе-баре можно не только вкусно перекусить, но и согреться чем-нибудь горячим. В меню есть коктейль «Грушевый Тодди» на основе грушевой водки с добавлением мёда, специй и имбиря. И коктейль Pinch Express, который готовят здесь со смородиновой водкой, малиной, розмарином и специями.

А тем, кому по душе что-то совсем необычное, стоит попробовать горячий ром с апельсином, маслом, ванилью и специями. Средняя стоимость за коктейль – 450 рублей.

Официальный сайт

Где: ул. Белинского, 5

Когда: с понедельника по четверг и в воскресенье – с 18:00 до 01:00; пятница – с 18:00 до 03:00; суббота – с 14:00 до 03:00
Фото: Instagram / @pinch_bar
 

«Бекицер»

 

Просторный бар «Бекицер», расположенный на Пяти углах, отлично подойдёт на тёплых дружеских встреч или посиделок в гордом одиночестве. Здесь подают израильскую уличную еду – шакшуку, хумус, хариру – и чудесные пряные напитки. Также в меню – семь вкуснейших горячих коктейлей. Например, Sweet Apple and Honey с греющим составом: яблоко, мёд, сливочное масло, корица.

Второй «Бекицер» прячется в «Бутылке» на острове Новая Голландия.

Официальный сайт

Где и когда: 

ул. Рубинштейна, 40/11 (ежедневно с 12:00 до 06:00)

наб. Адмиралтейского канала, 2 (будни – с 12:00 до 23:00; выходные – с 11:00 до 23:00)
Фото: Instagram.com / @bekitzer_spb
 

Аrka

 

Заведение в самом центре города предлагает согреться молочным грогом на основе рома с добавлением молока, имбиря, рождественского сиропа и специй, а также облепиховым тодди с виски, облепихой, мёдом, имбирём, лимоном и апельсином.

В Arka подают интересную вариацию глинтвейна: его делают с красным вином и бренди, добавляя малиновое варенье, гранатовый сок и специи. Средняя цена – около 480 рублей. 

Официальный сайт

Где: Большая Конюшенная ул., 27

Когда: с понедельника по четверг и в воскресенье – с 12:00 до 02:00; пятница, суббота – с 12:00 до 06:00
Фото: Instagram / @arka_bar
 

Mishka

 

Душевный петербургский бар с демократичными ценами. Здесь принято танцевать и выпивать. И все напитки согревающие.

Стоит попробовать шот «Лисичка» и лонг-дринк «Длинная лисичка»: водка, самбука, персиковый и лимонный сок с бананом, банановым сиропом и льдом. Или «Грейпфрутовый Какуивана» с водкой, грейпфрутом, малиной и корицей.

Один из самых популярных коктейлей бара – «Лимонный пирог» с яичным ликёром «Адвокат», ванилью и лимоном.

Страница во «ВКонтакте»

Где: наб. реки Фонтанки, 40

Когда: с понедельника по четверг – с 18:00 до 02:00; пятница, суббота – с 18:00 до 06:00; воскресенье – с 18:00 до 00:00
Фото: Instagram / @mishkacrew
 

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