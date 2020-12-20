Неизвестный бросил в парикмахерскую коктейль Молотова

В Мурино неизвестный поджег парикмахерскую. Минувшей ночью злоумышленник разбил окно салона в доме №7 по проспекту Авиаторов Балтики, бросив в него камень. После он метнул внутрь бутылку с зажигательной смесью, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге помещение загорелось. Людей внутри не было и никто не пострадал.

Пока устанавливается владелец парикмахерской.

Поджигателя разыскивают.

Неизвестно, сильный ли ущерб был нанесен парикмахерской.