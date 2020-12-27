Эксперт рассказал, как устранить похмелье в новогодние праздники

Чтобы на утро после праздника не было мучительно больно, эксперты советуют пить воду перед употреблением алкогольных напитков, а также во время вечеринки, чередуя бокал спиртного с бокалом воды. Такой метод посоветовал британский специалст Ник Хирд, пишет Express.

По его словам, перед сном пить много воды не стоит, так как организму лучше выспаться, не бегая постоянно в туалет. Хирд подчеркнул, что хороший сон более важен, чем гидрация.

Еще один способ избежать похмелья, не мешать алкоголь с газировкой, что так популярно в различных коктейлях. Лучше хорошо закусывать.

Если вы проснулись утром и поняли, что избежать последствий вам все-таки не удалось, можно снова лечь спать или поделать физические упражнения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, эксперты посоветовали приобрести для "новогодней" аптечки аспирин и сорбенты. Первый поможет при головной боли, вторые - при переедании.