Топ-5 экскурсий Петербурга до конца каникул

"Рождественский Петербург с Дедом Морозом"

В три последних дня каникул горожан ждет автобусное путешествие по празднично подсвеченному Санкт-Петербургу. Участники экскурсии проедут по набережным, полюбуются волшебной подсветкой мостов, храмов и дворцов и сияющим огнями Невского проспекта. Кроме того, обязательной точной маршрута является елка на Дворцовой площади.

На экскурсии можно будет узнать о традициях новогодних и рождественских гуляний при Петре Великом, Екатерине II и о Ледяном доме Анны Иоанновны, услышать истории о том, где раньше в городе проходили гулянья, как готовились к празднику, какие дарили подарки, где и какие проходили елки.

Всех детей на экскурсии ждет сладкий подарок от Деда Мороза, а также конкурсы, игры и призы.

Официальная страница

Где: начало на площади Искусств, 2

Когда: 6, 7 и 8 января в 15:00 и 18:30

Сколько: взрослый билет — 700 рублей, льготный — 600 рублей, детский — 500 рублей, до 5 лет с отдельным местом — 300 рублей, записаться можно здесь или по телефону 8(812)989-16-42

Фото: v2017god.ru

"Открытая карта"

До самого конца новогодних каникул, 8 января, в Петербурге проходит серия экскурсий "Открытая карта". За оставшиеся три дня горожане смогут посетить закрытую экспозицию Музея уличного искусства "Цех Х1", прогуляться по театрам Литейного проспекта, посмотреть на творческие мастерские западной части Петроградской стороны, увидеть зимний Петербург с велосипеда и узнать об одном из креативных пространств Васильевского острова.

Одна экскурсия длится примерно полтора часа. Посмотреть точное расписание можно на сайте проекта.

Официальный сайт

Когда: с 6 по 8 января

Сколько: 300-400 рублей, билеты бронируются заранее

Фото: velosipedization.ru

Фестиваль парадных Центрального района

В воскресенье, 8 января, пройдет фестиваль парадных Центрального района. На протяжении шести часов пройдут четыре бесплатные экскурсии, в рамках которых можно будет узнать о парадных домов эпохи модерна. Каждая из экскурсий будет плавно переходить в следующую.

Первая экскурсия будет посвящена домам от Шпалерной улицы до Кирочной улицы. Встреча начинается на пересечении Шпалерной и Захарьевской улиц. Вторая расскажет о парадных от Кирочной улицы до улицы Жуковского, сбор участников экскурсии на углу Кирочной улицы и улицы Маяковского. На третьей экскурсии можно будет узнать о парадных вокруг Суворовского проспекта, начало экскурсии на пересечении Греческого проспекта и 5-й Советской улицы. Последняя экскурсия посвящена парадной вокруг Мытнинской улицы, встреча у Овсянниковского сада на пересечении Мытнинской и Старорусской улиц.

Официальная страница

Где: начало у пересечения Шпалерной и Захарьевской улиц

Когда: 8 января с 11:30

Сколько: бесплатно, запись на экскурсию на стене страницы встречи.

Фото: gradpetra.org

"Масонский Петербург"

Петербург — город тайн, загадок, мифов и мистики. Именно здесь некогда проживали члены масонской ложи, авантюристы, тамплиеры и розенкрейцеры. О масонстве слышали многие люди, но информации не так уж много и вся она противоречива. Прошлое и настоящее масонов окутано завесой великой тайны, приподнять которую можно лишь с помощью знающих людей. О том, что Петербург долгое время был не просто столицей государства, но и центром скопления тайных обществ уже хорошо известно, но не многие могут разглядеть те артефакты и небольшие метки, которые указывают на это.

В ходе экскурсии можно узнать об истории вольных каменщиков и побывать в местах, связанных с историей петербургских масонов, увидеть масонские символы на самых известных зданиях нашего города и попытаться выяснить, почему сфинксы установлены напротив Академии художеств. На экскурсии также пойдет речь о самых знаменитых членах этого братства — Кутузове, Суворове, Пушкине.

Официальная страница

Когда: 8 января в 15:00

Сколько: 600 рублей, записаться можно на странице экскурсии или по телефону 8(812)989-16-42

Фото: upload.wikimedia.org

"Мистика Петербурга"

Петербург с самого своего основания считался городом загадочным, овеянным многими легендами и тайнами. Практически на каждой улице в центре в разное время происходили несчастные случаи или убийства. Во многих домах и дворцах, по слухам, обитают привидения. Есть в Северной столице и немало "гиблых мест", в которых происходят самоубийства и различные необъяснимые явления. Пожалуй, ни про один город мира не сложено столько легенд и мифов. Иногда даже трудно понять, где заканчивается истина и начинается фантазия.

Участники экскурсии "Мистический Петербург" прогуляются к башне Пеля, посетят аптеку Пеля, увидят Юсуповский дворец, квартиру Распутина, побывают в гостях у загадочного императора Павла I и попробуют прикоснуться к тайне, которую хранит Михайловский замок, узнают о местах силы и гиблых местах Санкт-Петербурга, что такое бермудский треугольник, откуда привезли загадочных сфинксов и кто такие грифоны, что определяет энергетику того или иного места.

По желанию можно будет посетить Ротонду, вход стоит 50 рублей.

Официальная страница

Где: начало на площади Искусств, 2

Когда: 7 января в 13:00 и 16:30

Сколько: 700 рублей, льготный билет — 600 рублей, запись на экскурсию здесь или по телефону 8(812)989-16-42

Фото: peterburg.biz