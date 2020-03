8 марта – 2020 в Петербурге: афиша праздника

«Мечты о весне»

Фестиваль «Мечты о весне» – одно из главных цветочных событий марта. Это выставка тюльпанов, на которой можно познакомиться со всем разнообразием этих замечательных растений.

При покупке единого билета можно не только посетить фестиваль «Мечты о весне», но и зайти на выставку тюльпанов, прогуляться по субтропикам, увидеть выставку ботанической живописи и зайти в Ботанический музей.

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: с 7 по 9 марта с 10:00 до 17:00

Сколько: 600 рублей

Love, Jazz and Stars

«Джаз, любовь и звёзды» – праздничная программа Петербургского планетария в преддверии Международного женского дня.

Вечером 7 марта для петербуржцев сыграет Real Jazz Quartet под управлением педагога и композитора Кирилла Бубякина и солистки Ольги Абдуллиной, которая была участницей шоу «Голос».

Коллектив исполнит знаменитые джазовые хиты о любви. «Fly Me To The Moon», «L.O.V.E.» и другие хиты можно будет услышать под большим звёздным куполом.

Где: Александровский парк, 4

Когда: 7 марта в 21:00

Сколько: от 400 рублей

Экскурсия и концерт в музее-усадьбе Державина

Особняк Гавриила Державина, поэта и государственного деятеля, – роскошное здание на Фонтанке рядом с Измайловским мостом. Во время праздничной экскурсии можно познакомиться к домашним театром Державина, его кабинетом, парадными залами и другими помещениями.

После в зале «Беседы любителей русского слова» пройдёт концерт «Весна любви». Ведущие солисты петербургских театров исполнят арии и дуэты из классических опер Верди, Доницетти, Пуччини и других композиторов

Экскурсия по особняку продлится примерно час. Длительность концерта – 1 час 15 минут.

Где: набережная реки Фонтанки, 118

Когда: 8 марта в 17:00

Сколько: от 750 рублей

«Музыка из кино на органе»

Провести 8 марта можно и под музыку из любимых фильмов. Её в «Анненкирхе» сыграет органистка Наталья Михайлова.

В стенах лютеранской церкви прозвучат мелодии из «Звёздных войн», «Гарри Поттера», «Властелина колец» и других культовых картин. Звук электронного органа добавит шарма знаменитым мелодиям.

Где: Кирочная улица, 8

Когда: 8 марта в 19:00

Сколько: от 600 рублей

«Римские каникулы»

Легендарный фильм с Одри Хепбёрн вышел почти 70 лет назад, но до сих пор остаётся одной из самых романтических картин в истории.

В «Римских каникулах» рассказывается о принцессе Анне, которая прибывает с официальным визитом в Рим. Там она случайно знакомится с журналистом, который должен взять у неё интервью. Но мужчина не знает, что перед ним – там самая принцесса.

«Римские каникулы» покажут вечером 8 марта. Отличный фильм для такого праздника.

Где: Караванная улица, 12

Когда: 8 марта в 19:00

Сколько: 400 рублей

«Времена года. Вивальди vs Чайковский»

Эрмитажный театр в Международный женский день проведёт концерт «Времена года. Вивальди vs Чайковский». Он будет своеобразным музыкальным поединком, в котором можно будет сравнить произведения двух классиков.

Сопровождать концерт будут проекции шедевров живописи, которые воссозданы в технике эбру, то есть рисования на воде. Визуальный ряд станет отличным дополнением к музыке.

Концерт в Эрмитажном театре продлится 1 час 40 минут. Предусмотрен один антракт.

Где: Дворцовая набережная, 34

Когда: 8 марта в 19:00

Сколько: от 2000 рублей

«Арфа в темноте»

В Петербургском планетарии на Петроградской стороне в праздничный день электроарфистка и композитор Ольга Максимова устроит концерт-перформанс. Необычная программа называется «Арфа в темноте».

Максимова сыграет свои композиции из цикла «Метаморфозы». Музыка объединится со зрелищем звёздного неба благодаря чему слушатели смогут задуматься о бесконечной любви, которая есть в каждом из нас.

«Арфа в темноте» станет путешествием за пределы обычной жизни в романтическое пространство. Шоу в планетарии подарит много тёплых эмоций в радостный день.

Где: Александровский парк, 4

Когда: 8 марта в 20:30

Сколько: от 1000 рублей

«Иллюзии»

В учебном театре «На Моховой» снова покажут знаменитый спектакль «Иллюзии». Он поставлен Войцехом Урбаньски по одной из лучших пьес драматурга Ивана Вырыпаева.

Главные роли в «Иллюзиях» исполняют Сергей Мигицко, Анна Алексахина и другие известные артисты из Петербурга. Они показывают историю двух пожилых супружеских пар и затрагивают темы любви, дружбы, веры, обмана.

«Иллюзии» не раз ставили не только в Петербурге, но и других городах. Спектакль проходил даже в Нью-Йорке и Лондоне.

Где: Моховая улица, 35

Когда: 9 марта в 18:00

Сколько: от 900 рублей

«Ваши Пельмени. Лучшее»

В последний выходной день в честь Международного женского дня в ДК им. Ленсовета состоится концерт двух участников популярного шоу «Уральские пельмени». На сцену к петербургской публике выйдут Андрей Рожков и Вячеслав Мясников.

Артисты представят программу под несложным названием «Лучшее». В неё войдут как главные номера юмористов, так и новые шутки.

Мясников и Рожков подарят зрителям хорошее настроение, исполнят любимые песни и проведут весёлые интерактивы с публикой.

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: 9 марта в 19:00

Сколько: от 600 рублей

