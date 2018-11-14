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Топ-5 домов Петербурга с витражами

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© Фото: Instagram / @marinasselezneva

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

Дом Чубакова

 

Доходный дом на углу Зверинской и Большого проспекта Петроградской стороны построили в 1910 году. Здание в стиле модерн сформировало облик квартала.

В доме жили и бывали представители ленинградской интеллигенции, в том числе поэт Николай Тихонов, писатель Александр Фадеев, Ольга Берггольц и даже Владимир Маяковский.

За более чем 100 лет здание сохранило не только внешний вид, но и витражи. Увидеть их можно в каждом окне парадной дома.

Где: Зверинская улица, 2

Фото: citywalls.ru
 

Здание «Банка для внешней торговли»

 

Сооружение на Большой Морской улице построили в 1888 году по проекту архитектора В. Шретера. С 1970 года там располагался Архитектурный факультет Архитектурно-строительного техникума.

Недавно в здании восстановили большой исторический витраж. Исторические конструкции площадью 120 кв. м находились в плохом состоянии. На момент начала работ было утрачено около 60% деталей.

Планируется, что в скором времени будет отремонтировано все здание.

Где: Большая Морская улица, 32

Фото: gov.spb.ru
 

Дом страхового общества «Россия»

 

На месте нынешнего здания пости 300 лет назал находился небольшой дом придворного портного. Доходный дом появился уже в XX веке.

Сейчас в нем располагается музей Галины Старовойтовой, политического и общественного деятеля. Помимо этого, там работает музейно-выставочный центр «Росфото».

Один из витражей был утрачен во время блокады. До наших дней сохранилось примерно полдесятка подобных окон.

Где: Большая Морская улица, 35
Фото: Instagram / @erova_tata
 

Особняк Кельха

 

За богатое убранство особняка ответственна семья Кельхов, которые постоянно приобретали пасхальные яйца и драгоценные украшения у Фаберже.

Здание пострадало в годы блокады из-за попавшей в него бомбы. Тем не менее многие детали интерьера пережили войну, в том числе яркие витражи с цветным стеклом.

Где: улица Чайковского, 28
Фото: Instagram / @holimakle, @lorahome
 

Магазин купцов Елисеевых

 

Магазин был одним из самых известных гастрономов Ленинграда в советские годы. В прошлом в нем находился большой витраж, который занимал несколько этажей.

Художественный объект создавал иллюзию большой витрины. Большая часть витража была уничтожена, сейчас сохранилась лишь небольшая его часть.

В последний раз здание реставрировали в 2011 году. Через год его снова открыли для покупателей.

Где: Невский проспект, 56

Фото: citywalls.ru
 

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