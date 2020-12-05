Ропотребнадзор будет принимать решение о проведении матчей «Зенита» со зрителями

В Санкт-Петербурге Смольный передал полномочия о принятии решения по допуску зрителей на матчи профессиональных спортивных клубов Роспотребнадзору.

Соответствующий документ вступил в силу в пятницу, 4 декабря. Пресс-служба смольного сообщает, что рассматриваться будут все события, на которых ожидается численность свыше 50 болельщиков.

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, будет держать на контроле исполнение постановления.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 5 декабря пройдет футбольный матч между «Зенитом» и «Уралом», на который разрешили пустить болельщиков.