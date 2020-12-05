Волейбольный матч «Зенита» с «Белогорьем» пройдет без зрителей

Сегодня, 5 декабря, в 17.00 стартует матч волейбольного клуба «Зенит» с «Белогорьем». За два часа до начала игры на «Сибур Арене» в пресс-службе петербургского клуба появилось сообщение о том, что матч пройдет без зрителей.

Трибуны будут пустыми из-за распоряжения Смольного, запрещающего массовые мероприятия, хотя незадолго до матча организаторам было разрешено провести игру при 30-процентной заполненности зала. Предыдущие соревнования, также проводились по всем требованиям Роспотребнадзора.

Решение отрицательно сказалось на моральном состоянии команды и привело к значительным финансовым потерям. В пресс-службе заверили, что болельщики смогут вернуть потраченные на билеты средства и выразили надежду, что волейбольные фанаты присоединятся хотя бы к онлайн-трансляции матча.