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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 25 мая

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© Фото: Instagram / @zenit_spb

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала новость об отсутствии в День города традиционного салюта. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко. По его словам, это связано с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса.

В День города в полдень главные врачи городских больниц, где лечат коронавирус, произведут традиционный выстрел из сигнального орудия с Нарышкина бастиона. В этот день Петербурге также пройдёт международный онлайн-парад барабанщиков и закрытый концерт в Петропавловской крепости.

Второй темой, согласно «Монитору», стала рекомендация Михаила Мишустина провести отпуск внутри страны. Первыми об этом написали «Метро» (13:45), «Фонтанка.ру» (13:50) и Piter.tv (14:30). Глава правительства РФ призвал россиян воздержаться от туристических поездок за рубеж. Выезд за границу по-прежнему представляет опасность, хотя ограничения из-за COVID-19 в некоторых странах уже снимают, отметил председатель правительства и напомнил, что коронавирус попал в Россию из-за рубежа.

Мишустин также объявил, что с 1 июня в некоторых регионах России смогут возобновить работу имеющие медицинскую лицензию санатории. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что РФ начинает постепенный выход из режима ограничений, он будет осуществляться в три этапа, к первому, считают в ведомстве, готовы более половины регионов страны.

В Петербурге за последние сутки выявили 374 новых случая заражения коронавирусом, в стране – 8946 инфицированных. Всего с начала эпидемии в городе заболели 13 713 человек, в России – 353 тыс. человек.

Третьей темой дня стало празднование 95-летие футбольного клуба «Зенит». В день рождения сине-бело-голубых болельщики запустили на тепловом аэростате красочное полотно. Шар взлетел на 150 метров и пронёс огромный яркий баннер площадью больше 2 тыс. кв. метров по небу. В полдень с Нарышкина бастиона прогремел торжественный выстрел из пушки. Залп произвели главный тренер клуба Сергей Семак и гендиректор Александр Медведев.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Gazeta.spb, Piter.tv и 78.ru.

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