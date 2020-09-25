Матч Кержакова перенесли из-за коронавируса

Ярославский «Шинник» сообщил о том, что ирга 12-тура ФНЛ с футбольным клубом «Томь» будет перенесена. Среди ярославцев было обнаружено 12 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Матч был запланирован на 27 сентября и должен был состояться в Томске. Однако, из-за ситуации с зараженными СOVID-19, матч был отложен на неопределенный срок. Лига и территориальный орган Роспотребнадзора были уведомлены о ситуации командой. Решение насчет матча будет приниматься КДК РФС.

Игра с «Шинником» должна была стать тренерским дебютом Александра Кержакова.

Футболист, раннее игравший за Петербургский «Зенит» стал тренером «Томи» 24 сентября 2020 года после приглашения от губернатора Томска Александра Жвачкина.