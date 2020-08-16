"Зенит" сыграет с "Локомотивом" на выезде

Женская команда «Зенит» сегодня сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет на выезде на «Сапсан Арене».

Гостевой сектор на стадионе будет закрыт согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Однако жители города всё же смогут попасть на игру. Вход на игру свободный, но ограничен количеством мест. Конечно же пройти на арену можно будет только при наличии защитных масок и перчаток.

Для тех, кто не сможет попасть на матч, есть прекрасная возможность наблюдать за игрой в прямом эфире на официальном YouTube-канале РФС «Женский футбол России»: www.youtube.com/watch?v=CFf86XA75Og

Отметим, что на данный момент женская команда «Зенит» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы. Ранее появилась информация о новом игроке команды, ей стала нападающая Татьяна Эводо. Надеемся, это поможет подняться команды выше в турнирной таблице. Между тем, главный тренер команды Ольга Порядина рассчитывает на то, что нападающая проявит себя, ведь у нее уже есть опыт игры в российском чемпионате, а значит адаптация не будет тяжелой

Всё же нужно помнить и про соперников. В сегодняшнем матче им является женская команда «Локомотив», которая после трех туров Суперлиги-2020 лидирует в турнирной таблице. Об этом сообщила пресс-служба ЖФК "Зенит".