Сборная России выйдет против Молдавии в ослабленном составе

12 ноября сборная России по футболу проведет товарищескую игру с командой Молдавией. Nevasport сообщает, что исход матча непредсказуем.

У российской команды есть несколько проблем, обусловленных кадровыми перестановками. Артем Дзюба, как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, не примет участия в матче из-за скандала вокруг видео с его участием. Также у троих игроков сборной подозревается коронавирус.

Nevasport предполагает, что команда выйдет на поле в следующем составе: Матвей Сафонов в воротах; Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Георгий Джикия и Марио Фернандес в обороне. В полузащите будут играть Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Далер Кузяев, а на острие атаки – Александр Соболев.

Игра состоится сегодня в 20:00 по Москве. Игра пройдет на поле сборной Молдавии.