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Болельщик сборной Египта по футболу отправился в Россию на велосипеде

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© Фото: Twitter / ADSportwereld

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Молодой человек намерен за 65 дней преодолеть путь до Москвы длиной в 5 тыс. км.

Болельщик сборной Египта Мохамед Нуфал намерен приехать на Чемпионат мира по футболу в России на велосипеде, сообщает ADSportwereld.

Мужчина намерен за 65 дней добраться до Москвы через Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. Ему предстоит преодолеть 5 тыс. км.

«Это больше, чем простая поездка на Чемпионат мира. Прекрасный шанс увидеть новые места и узнать о них что-то новое. Если бы я хотел просто съездить на турнир, то, конечно же, выбрал бы самолет», – сказал 24-летний Нуфал.

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Сборная Египта отобралась на мундиаль впервые за 28 лет. На ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, «фараонам» предстоит сыграет в одной группе с хозяйкой турнира, Уругваем и Саудовской Аравией.

В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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