У троих футболистов сборной РФ заподозрили коронавирус

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сборной РФ по футболу сообщает, что у троих игроков команды тест показал наличие коронавируса. При этом отмечается, что высока вероятность того, что результат ложноположительный.

Коронавирус подозревается у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. Они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо, болезнь, если она есть, протекает бессимптомно.

12 ноября сборня России по футболу должна сыграть с командой Молдавии. 25 игроков сборной сейчас находятся в Кишиневе. В скором времени состоятся матчи против Турции и Сербии.