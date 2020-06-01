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Александр Ерохин – самый успешный действующий алтайский футболист

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Темы дня

«Шериф», «Краснодар», «СКА-Энергия», «Урал», «Ростов», «Зенит» и сборная России.

У полузащитника петербургского «Зенита» Александра Ерохина, несомненно, самая успешная на данный момент карьера среди воспитанников алтайского футбола. Из действующих футболистов, конечно, ведь золото Английской премьер-лиги давно завершившего выступления Алексея Смертина без отъезда в зарубежный топ-чемпионат (ставки на АПЛ на sportsbetz.ru) перебить будет трудновато.

На полке наград Александра же ярко сверкает золотая медаль чемпиона России прошлого сезона в составе сине-бело-голубых, которая уже 15 мая может удвоиться, если исполком Российского футбольного союза примет решение о подведении итогов текущего чемпионата РПЛ по фактически имеющейся после 22 туров турнирной таблице.

Немногим тусклее и серебряная медаль чемпионата 2015/16, завоеванная в рядах ФК «Ростов». Многие болельщики жёлто-синих до сих пор ни капли не сомневаются, что то серебро было дороже золота. Выход в четвертьфинал чемпионата мира хоть сам по себе и не оформлен в виде медали, зато к нему прилагается знак Заслуженного мастера спорта – вещь, которая не у всякого легендарного российского футболиста имеется. Есть и награды из чемпионатов поскромнее нашего… Но обо всём по порядку.

«Шериф»

 

Первым взрослым профессиональным клубом Ерохина стал тираспольский «Шериф», куда Александр отправился в 17 лет после барнаульской ДЮСШ и молодёжки московского «Локомотива». Чемпионат Молдавии – не ахти какой вызов для сложившегося игрока, но для делающего свои первые шаги в карьере молодого парня стал неплохим плацдармом.

Три сезона в «Шерифе» оказались для Ерохина весьма продуктивными. Он быстро пробился в основу, начал регулярно забивать, дважды подряд стал с клубом чемпионом и обладателем Кубка Молдавии, а также победителем Кубка чемпионов Содружества 2009 года. На нём, к слову, Александр лично заколотил три мяча не кому-нибудь, а донецкому «Шахтёру», который через несколько месяцев после этого выиграл Кубок УЕФА.

Получил Ерохин и еврокубковый опыт, в 2010 году пробившись с тираспольцами аж в четвёртый отборочный раунд ЛЧ. Гол выбитому в третьем раунде загребскому «Динамо» и гол их одноклубникам из Киева в группе Лиги Европы («Шериф» победил 2:0) вызвали к Александру заметный интерес других клубов. В итоге он отправился в стан «быков».

«Краснодар», «СКА-Энергия», «Урал»

 

Однако в «Краснодаре» так ярко сверкать у Ерохина не получилось, и через пару лет он оказался в Хабаровске, а ещё через год – в Екатеринбурге. В «Урале» дело пошло на лад – Александр хорошо влился в команду и за два с половиной сезона провёл в РПЛ и Кубке 66 матчей, забив 12 голов и отдав 6 передач. За это время он трижды признавался болельщиками игроком месяца.

«Ростов»

 

Игра под руководством Курбана Бердыева – всегда прогресс для игрока. Перешедший в «Ростов» зимой 2016 года Ерохин очень быстро стал одной из важнейших боевых единиц жёлто-синих. 11 матчей из 12 остававшихся, красивейший гол разгромленному ростовчанами 3:0 «Зениту», а затем и «Тереку».

Серебро по итогам сезона вывело «Ростов» в Лигу Чемпионов, и Александр продуктивно отыграл 13 из 14 еврокубковых матчей дончан. Бенефисом его стал знаменитый разгром жёлто-синими со счётом 4:1 амстердамского «Аякса» – на счету Ерохина гол и две результативные передачи. Был он основным игроком и в чемпионате, набрав 6 (4+2) очков за 25 встреч.

«Зенит»

 

Эта история ещё пишется. За три сезона на берегах Невы Ерохин провёл за «Зенит» 89 матчей, 25 из которых – в еврокубках, забил 17 раз сам и 6 ассистировал партнёрам. А прошлый чемпионат принёс Александру долгожданное чемпионство. Больше информации о футбольных матчах можно найти на https://sportsbetz.ru/futbol/

Сборная России

 

Ерохин – участник и четвертьфиналист чемпионата мира. И этим всё сказано. 

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