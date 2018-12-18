Хабиб Нурмагомедов примет участие в открытии школы дзюдо СКА в Петербурге

Чемпион лиги по смешанным единоборствам UFC Хабиб Нурмагомедов посетит Петербург 22 декабря. Он примет участие в официальном открытии детской школы дзюдо «Турбо СКА» в «Хоккейном городе» на Российском проспекте, 6. Об этом сообщает «Фонтанка».

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В мероприятии примут участие олимпийские чемпионы по дзюдо Тагир Хайбулаев и Хасан Халмурзаев, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Роберт Мшвидобадзе.

Школа дзюдо «Турбо СКА» – это совместный проект ХК СКА и «Клуба Дзюдо Турбостроитель».

В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одолел Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Он стал первым из россиян, кому удалось завоевать это звание. Эта победа стала 11-ой в карьере Нурмагомедова. Пока уроженца Дагестана не удалось победить никому.