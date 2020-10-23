Хабибу удалось согнать 8,5 кг за 6 дней

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов скинул 8,5 килограмм, войдя в весовой лимит своего дивизиона. Спортсмен согнал вес для предстоящего боя с Джастином Гэтжи.

Сообщается, что Нурмагомедову удалось сбросить 8 с половиной килограмм меньше чем за неделю. При этом, 3 кг спортсмен сбросил утром, перед тем, как взвеситься.

Последний раз Нурмагомедов одерживал победу над Дастином Порье, бой состоялся в сентябре 2019 года. Российский спортсмен одержал победу 28 раз в 28 боях в смешанных единоборствах. У Джастина Гэтжи – 22 победы и 2 поражения в 24 боях ММА. Сообщается, что весной текущего года спортсмен одержал победу в бою с Тони Фергюсоном.

В карьере Нурбагомедова случались бои, в который спортсмен оказывался на грани поражения.