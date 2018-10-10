Путин попросил отца Нурмагомедова не наказывать сына строго за драку после боя с Макгрегором

Президент РФ Владимир Путин лично попросил отца российского борца Хабиба Нурмагомедова не наказывать сына строго за драку после боя на чемпионате UFC. Об этом он сказал после форума «Россия – спортивная держава» в Ульяновске.

В субботу, 6 октября, Нурмагомедов выиграл бой за титул чемпиона в легком весе против Конора Макгрегора. После поединка он принял участие в массовой драке, атаковав спарринг-парнтнера ирландца.

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Организаторы отказались вручить Нурмагомедову пояс. Тем не менее руководство UFC заявило, что россиян сохранил чемпионский титул. Вскоре после боя отец борца Абдулманап Нурмагомедов заявил, что накажет сына за его поведение.

Путин попросил не быть слишком строгим с Хабибом. Он также лично поздравил его с победой.

«Хочу выразить надежду на то, что все-таки идеалы спорта – они будут превыше всего – превыше заработков, реклам. Имею в виду, прежде всего, команду твоих соперников. И что, в конце концов, будут найдены пути к нормальному общению, дружбе мужской, спортивной. Спорт служит именно этим целям», – добавил президент.