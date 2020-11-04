Хабиб Нурмагомедов может стать Героем России

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил присвоить чемпиону UFC в легком весе звание Героя России.

Письмо с данным предложением было направлено Омаровым Владимиру Путину, а его копия опубликована на странице депутата в Facebook. Омаров отметил, что Хабиб - достойный пример для подражания для подрастающего поколения, которому необходимы свои кумиры.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов победил в поединке с Джастином Гэтжи. После это спортсмен выступил с заявлением о том, что принял решение завершить карьеру. В последнем бою Нурмагомедову удалось в третий раз защитить титул чемпиона, таким образом он обогнал в сводном мужском рейтинге UFC американского спортсмена Джона Джонса.