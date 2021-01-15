Макгрегор провёл параллель между Нурмагомедовым и маленьким толстым слоном

Конор Макрегор, ирландский боец, оскорбительно высказался о чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове. Ирландец сказал, что Хабиб Нурмагомедов не смог сделать вес перед своим последним боем.

В интервью на YouTube-канале The MacLife Конор Макгрегор высказался о том, что Хабиб Нурмагомедов похож на "маленького и жирного слона". Ирландец также сомневается в том, что Хабибу удалось сделать вес к бою с Джастином Гэтжи.



24 октября прошлого года после победы над Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что завершает карьеру . На счету 32-летнего бойца имеется 29 побед и ни одного поражения.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина. Хабиб применил удушающий приём в четвертом раунде. Впоследствии ирландец выражал желание о том, чтобы провести реваншный бой.