Хабиб Нурмагомедов открыл свою спортшколу и сеть фитнес-клубов

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, решил развить свой бизнес и реализовать несколько бизнес-проектов. Спортсмен стал регистрировать свою сеть фитнес-клубов и спортивную школу. Компания «Сильди» обратилась с соответствующей заявкой в Роспатент.

Один из своих бизнес-проектов боец UFC реализовал на своей родине. Там он зарегистрировал фитнес-клуб Khabib Gym, а также школу единоборств в честь своего отца имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Кроме того, фитнес-клубы Хабиба откроются в Лондоне и ближневосточном регионе.

Помимо своих бизнес-проектов, спортсмен запустил сеть мобильной связи Eagle Mobile и стал главой промоутерской компании.