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Второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный провалился

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА "Новости"

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Спутник "Метеор-М" и 18 микроспутников либо упали в океан, либо не выведены на расчетную орбиту.

Второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный провалился. Спутник "Метеор-М" и 18 микроспутников либо упали в океан, либо не выведены на расчетную орбиту.

В "Роскосмосе" официально подтвердили, что связь со спутником потеряна. По данным "Интерфакса", причиной аварии мог стать человеческий фактор.

"По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан", - рассказал источник.

"Метеор-М" -  третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды, пишет РИА "Новости". Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации.

С помощью аппарата могли бы быть получены глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные, которые мог бы получать спутник, позволили бы определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также оценивать составляющие радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

Информацию с "Метеора-М" могли бы одновременно получать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных. Устройство для сканирования облачного и ледяного покрова, а также фурье-спектрометр для изучения температуры и влажности атмосферы дали бы возможность "видеть" участки Земли шириной около трех тыс. км.

Вместе со спутником были отправлены и потеряны 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Первый запуск с Восточного, который прошел 28 апреля, также ознаменовался скандалом - ракету удалось запустить только со второй попытки. Запуск был перенесен из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления. Тогда за стартом лично наблюдал президент России Владимир Путин. 

В итоге Путин объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину и строгий выговор гендиректору "Роскосмоса" Игорю Комарову. Глава НПО автоматики Леонид Шалимов получил предупреждение о неполном служебном соответствии и вскоре после этого подал в отставку.

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