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«Роскосмос» планирует провести 23 гражданских космических пуска

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© Фото: Пресс-служба Роскосмоса

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Примерно каждый пятый из них – коммерческий.

В 2018 году «Роскосмос» планирует 23 гражданских космических пусков, что в 1,5 раза больше, по сравнению с показателями 2017 года, сообщают «Известия». Примерно каждый пятый из них будет коммерческим.

Наиболее ожидаемым стартом года называют запуск многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) к Международной космической станции (МКС) в четвертом квартале 2018 года. 

После того, как МЛМ пристыкуют к станции, на его поверхности закрепят Европейский манипулятор ERA, созданный для обслуживания российского сегмента МКС. Дистанционно управляемый уникальный космический робот сможет перемещать грузы массой до 8 т. с точностью позиционирования до 5 мм.

Вторым по значимости является вывод на орбиту спутника нового поколения «Глонасс-К1», который имеет увеличенное количество навигационных сигналов и штатный сигнал с кодовым разделением. Запуск с космодром Плесецк, планируемый на конец 2018 года, станет началом обновления спутникового флота российской навигационной системы ГЛОНАСС, которое планируется осуществлять в 2018–2021 годах.

С Байконура в следующем году планируют отправить к МКС четыре пилотируемых корабля с экипажами и три транспортных «Прогресса». Также начнется вывод спутников низкоорбитальной системы связи OneWeb в рамках рекордного по объемам (более $1 млрд) коммерческого контракта «Роскосмоса».

С сотрясаемого скандалами Восточного в третьем квартале 2018 года хотят произвести еще один пуск ракеты «Союз-2.1б» с двумя спутниками «Канопус-В». В четвертом квартале самый новый космодром России запустит еще один «Союз-2.1б». На этот раз на его борту будет аппарат Росгидромета «Метеор-М» № 2.2.

Эксперты считают, что «Роскосмосу» предстоит приложить немалые усилия, чтобы выполнить свой план. Для этого потребуется обеспечить безопасность полетов, чтобы не приостанавливать и не переносить старты.

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