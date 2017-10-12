Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение

В четверг, 12 октября, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей начали поступать в обращение на территории РФ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина

"С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены — Дальний Восток, Крым, — и также Москва", — приводит ее слова РИА "Новости".

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Она уточнила, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда будет завершена соответствующая подготовка. Банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку они разрабатываются в строгой секретности. По словам Набиуллиной, поэтапный ввод необходим для противодействия фальшивомонетчикам.

Банк России утвердил символы банкнот в 200 и 2000 рублей 1 февраля. Они были выбраны в ходе конкурса в 2016 году.

Банкнота номиналом 2000 рублей ​выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром "Восточный" в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Фото: cbr.ru

На банкноте 200 рублей изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе. Основное изображение оборотной стороны банкноты – историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический".

Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.