Фальшивомонетчики впервые подделали двухтысячные купюры

В России впервые подделали купюру номиналом 2000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

По данным ЦБ, фальшивые банкноты были обнаружены во втором квартале 2018 года. Всего специалисты выявили 16 подделок.

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Лидером у фальшивомонетчиков остается купюра в 5000 рублей. В период с апреля по июнь нашли более 6800 подобных банкнот. Почти в три раза меньше подделывают тысячерублевки. В редких случаях мошенники изготавливают даже монеты номиналом в 5 и 10 рублей.

Купюра в 2000 рублей, на которой изображен космодром Восточный и мост на остров Русский, была представлена в октябре 2017 года. Одновременно с ней в обращение пустили банкноту в 200 рублей с видами Крыма.