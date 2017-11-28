Роскосмос: Связь со спутником "Метеор-М" потеряна

В "Роскосмосе" подтвердили, что связь со спутником "Метеор-М" потеряна. Сейчас ведется анализ информации запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, отметили в ведомстве.

"В результате работы РН "Союз-2.1б" головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите", - рассказали в "Роскосмосе".

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о неполадках при запуске на Восточном. Сегодня утром, 28 ноября, с Восточного второй раз в истории запустили ракету-носитель. Стартовала "Союз-2.1б" с российским спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.

Предполагалось, что ракета с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту "Метеор-М" №2-1, который станет основной полезной нагрузкой. Кроме того, ракета-носитель должна была вывести на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Первый запуск с Восточного, который прошел 28 апреля, также ознаменовался скандалом - ракету удалось запустить только со второй попытки. Запуск был перенесен из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления. Тогда за стартом лично наблюдал президент России Владимир Путин.

В итоге Путин объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину и строгий выговор гендиректору "Роскосмоса" Игорю Комарову. Глава НПО автоматики Леонид Шалимов получил предупреждение о неполном служебном соответствии и вскоре после этого подал в отставку.