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Настройку банкоматов под выдачу 200 и 2000 рублей завершат летом

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА "Новости"

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Крупные банки планируют завершить процесс до конца февраля 2018 года.

Российские банки до начала июля 2018 года переоборудуют свои банкоматы под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, сообщают «Известия». Крупнейшие кредитные организации закончат процесс в январе-феврале этого года, менее крупные банки – во II квартале.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. Массовый выпуск купюр начался в декабре. По закону новые деньги обязательны к приему при осуществлении любых платежей и переводов, а также при наличных расчетах.

В ЦБ подчеркнули, что тираж новых банкнот не ограничен. Купюры выускаются в соответствии с потребностями наличного оборота. Единственное, что пришлось сделать регулятору, так это вводить новые деньги поэтапно. До октября 2017 года Центробанк не публиковал сведения о внешнем виде и предусмотренной защите банкнот, чтобы мошенники не сумели заранее изучить и подделать купюры.

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Банкнота номиналом 2000 рублей ​выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

На банкноте 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. Основное изображение оборотной стороны банкноты – историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

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